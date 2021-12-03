MasterChef'te 2 Aralık akşamında Alanya mutfağına ait birbirinden leziz yemekler hazırlandı. Yarışmacılar gülüklü çorbası, balık mançuru, bakla pilavı, dikenli kabak taratoru ve öksüz helvası yaparak yarıştı. Peki 2 Aralık MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunu sonucunda şefler tadım yaptı ve dokunulmazlığı hak eden takımın mavi takım olduğunu açıkladı. Kaybeden kırmızı takım üyeleri ise yaratıcılık oyunu için kolları sıvadı. Kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlığı almak için birbirleriyle ve süreyle yarıştılar. Oyunun sonunda bireysen dokunulmazlığı kazanan isim Dilara oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

İlk iki takım oyununda eleme adayları: Tahsin, Burcu, Araz, Hasan oldu. Dilara son olarak Görkem'i potaya gönderdi. Akşamın ikinci adayı ise Safanur oldu. Bu hafta eleme listesinde yer alan yarışmacılar: Tahsin, Burcu, Araz, Hasan, Görkem ve Safanur.



