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2 Aralık MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayları kimler oldu?

03.12.2021 01:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. Fenomen yarışma programı MasterChef'in jüri koltuğunda Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya yer alıyor. MasterChef'in 2 Aralık akşamında yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. İşte merak edilenler...

2 Aralık MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MasterChef'te 2 Aralık akşamında Alanya mutfağına ait birbirinden leziz yemekler hazırlandı. Yarışmacılar gülüklü çorbası, balık mançuru, bakla pilavı, dikenli kabak taratoru ve öksüz helvası yaparak yarıştı. Peki 2 Aralık MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunu sonucunda şefler tadım yaptı ve dokunulmazlığı hak eden takımın mavi takım olduğunu açıkladı. Kaybeden kırmızı takım üyeleri ise yaratıcılık oyunu için kolları sıvadı. Kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlığı almak için birbirleriyle ve süreyle yarıştılar. Oyunun sonunda bireysen dokunulmazlığı kazanan isim Dilara oldu.

https://www.instagram.com/p/CW_oeQwqIli/?utm_source=ig_web_copy_link

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

İlk iki takım oyununda eleme adayları: Tahsin, Burcu, Araz, Hasan oldu. Dilara son olarak Görkem'i potaya gönderdi. Akşamın ikinci adayı ise Safanur oldu. Bu hafta eleme listesinde yer alan yarışmacılar: Tahsin, Burcu, Araz, Hasan, Görkem ve Safanur.

2 Aralık MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayları kimler oldu?

2 Aralık MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayları kimler oldu?

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TV8 Masterchef
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