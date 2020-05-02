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  4. 2 gündür kayıp olarak aranıyordu! Denizde taş dolu çantaya zincirlenmiş cesedi bulundu

2 gündür kayıp olarak aranıyordu! Denizde taş dolu çantaya zincirlenmiş cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2020 17:06 | Son Güncelleme

Ordu'nun Ünye ilçesinde, 2 gün önce ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Orhan Toprak'ın (32) denizde, taş dolu sırt çantasına zincirlenmiş cansız bedeni bulundu.

Ünye'de yaşayan Orhan Toprak, 2 gün önce kayboldu. Ailesi kayıp başvurusu yaptı. Orhan Toprak her yerde aranırken bugün Burunucu Mahallesi Topyanı Mevkisi'ndeki vatandaşlar, denizde ceset olduğunu gördü. İhbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından sudan çıkarılan cesedin bir el ve bir ayağının taş dolu sırt çantasına zincirli olduğu görüldü. Yapılan araştırmayla da cesedin Orhan Toprak'a ait olduğu saptandı.

Toprak'ın cesedi, otopsi için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İçi taş dolu çanta ise olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelemeye alındı. Polisin soruşturması sürüyor.

(DHA)

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