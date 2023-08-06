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  4. 2. 'Şemsiye ile uçan adam' vakası! Kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu

2. 'Şemsiye ile uçan adam' vakası! Kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu

06.08.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'un Palandöken ilçesinde 30 yaşındaki Burak Abuç, şiddetli rüzgarda iş yeri önünde havalanan şemsiyeyi bırakmayıp tutmaya çalıştı. Şemsiyeyle birlikte havalanan Abuç, yaklaşık 5 metre kadar savruldu. O anlar iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Yaralanan Abuç ise 2 günlük tedavini ardından taburcu edildi. Söz konusu olay kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı haline geldi. Öte yandan bu olay, 2019 yılında yaşanan “Şemsiye ile uçan adam” olayını akıllara getirdi.

İlginç olay, 2 Ağustos'ta, ilçenin Yıldızkent semtindeki bir manavda meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle havalanan şemsiyeyi bırakmayan manav çalışanı evli ve bir çocuk babası Burak Abuç, onunla birlikte havalandı. İş yerinin güvenlik kamera görüntülerine de yansıyan olayda Abuç, manavın önünden 3 metre kadar havalanıp, 5 metre uzaklıktaki refüje kadar uçtu.

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Düşmesi ile şemsiyeyi bırakan Abuç yaralandı. İş yerinde çalıştığı arkadaşlarının ihbarıyla gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Burak Abuç, iki gün kontrol altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

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"ŞU AN DURUMU İYİ"

Arkadaşlarının ölümden döndüğünü söyleyen iş yeri çalışanlarından Lokman Aydın, "Aniden rüzgar çıktı. Şemsiyeyi kapatmak isterken onunla birlikte uçtu. Belinin üzerine düşünce yaralandı. İki gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi. Şu an durumu iyi. Kendisini çağırdığımız ambulansla hastaneye kaldırdık. Arazide bulduğumuz şemsiye de parçalanmıştı" dedi.

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Öte yandan olay kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu. (DHA)

“ŞEMSİYE İLE UÇAN ADAM” OLARAK GÜNDEM OLMUŞTU

2019 yılında Kadirli ilçesinde çıkan hortumda, çalıştığı sebze halinde gölgelik şemsiyenin hortuma kapılarak havalanması ve o esnada şemsiyenin üzerine çıkan işçi Sadık Kocadallı’nın de şemsiye ile birlikte 4 metre havalanması güvenlik kameralarına yansımış, Kocadallı “Şemsiye ile uçan adam” olarak Türkiye gündeminde uzun süre kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum şemsiye

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