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  4. 2 yıl önce erkek arkadaşı tarafından öldürülmüştü! Ailesi hâlâ cansız bedenine ulaşamadı: "Onu bulana ödül verilecek"

2 yıl önce erkek arkadaşı tarafından öldürülmüştü! Ailesi hâlâ cansız bedenine ulaşamadı: "Onu bulana ödül verilecek"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
27.12.2024 13:16
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48 yaşındaki Fiona Holm, 20 Haziran 2023'te, tacizci erkek arkadaşı 66 yaşındaki Carl Cooper tarafından, Londra'nın güneydoğusundaki Catford'daki evinde öldürüldü. İngiltere'yi kasıp kavuran cinayet davasında Holm'un cansız bedenine ait kalıntılar aradan 2 yıl geçmesine rağmen hâlâ bulunamadı. Holm'un cansız bedeninin bulunmasına yardım edenlere 20 bin sterlin (881.959,20 TL) ödül verileceği açıklandı.

2 yıl önce erkek arkadaşı tarafından öldürülmüştü! Ailesi hâlâ cansız bedenine ulaşamadı: "Onu bulana ödül verilecek"

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Londra şehrinin Catford bölgesindeki evinden en son 20 Haziran 2023 tarihinden ayrıldıktan sonra hayatta olduğu tespit edilen 48 yaşındaki Fiona Holm 9 gün sonra kayıp olarak bildirilmişti. Polis olaya ilişkin kapsamlı bir araştırma yaptı ve Holm'un sevgilisi Carl Cooper tarafından evinin oturma odasında öldürüldüğünü tespit etti. Cooper, cinayet nedeniyle Temmuz ayında müebbet hapis cezası aldı ancak Holm'un cesedinin nerede olduğunu açıklamadı.

İLK CİNAYETİ DEĞİLMİŞ

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Cooper ayrıca 2022 yılında Woolwich'teki evinde ölü bulunan 41 yaşındaki bir diğer kız arkadaşı Naomi Hunte'yi öldürmekten de suçlu bulundu.

Soruşturmayı yöneten Baş Dedektif Müfettişi Kate Blackburn, "Ekibim, Fiona'yı bulmak için çok büyük bir çalışma yürüttü, uzman ekipler kullanarak sık sık ziyaret ettiği açık alanlar, su kütleleri, evler, arabalar ve hapishaneleri aradı. Binlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüleri ile önemli cep telefonu sorgulamaları incelendi. Holm'un ailesi ve arkadaşlarıyla yapılan görüşmeler de dahil olmak üzere yüzlerce tanık ifadesi alındı. Bu çabalar Cooper'ın mahkumiyetinden bu yana devam ediyor." dedi.

PARA ÖDÜLÜ KONULDU

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Holm'un kızı annesinin cansız bedenine ait herhangi bir iz bulunmasına yardımcı olabileceklere para ödülü verileceğini açıklarken, "Bu yıl sevgili annem olmadan geçirdiğim ikinci Noel. Yürek acısı hala devam ederken, onun bu kadar uzun süredir orada olduğunu bilmenin verdiği huzursuz geceler devam ediyor ve kimse herhangi bir bilgiyle ortaya çıkmıyor, bu da beni rahatsız ediyor. Bilgisi olanlar için 20 bin sterlin (881.959,20 TL) ödül verilecek" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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