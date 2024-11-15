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Her satırı korkunç! Önce tecavüz etti ardından vahşice katletti: Cansız bedenini parçalara ayırıp valizlere doldurdu

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
15.11.2024 15:44
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Amerikalı bir hemşire olan Mackenzie Michalski Macaristan'ın Budapeşte şehrinde tatil yaptığı sırada tanıştığı bir adam tarafından canice katledildi. Arkadaşları tarafından kayıp ihbarı yapılan genç kadının cansız bedeni başkentten yaklaşık 160 metre ileride ormanlık bir alanda valizlere konulmuş halde bulundu. Yapılan ilk otopside Michalski'in öldürülmeden önce tecavüze uğradığı belirtildi.

Her satırı korkunç! Önce tecavüz etti ardından vahşice katletti: Cansız bedenini parçalara ayırıp valizlere doldurdu

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon şehrinde hemşire olan 31 yaşındaki Mackenzie Michalski isimli kadın Macaristan'ın Budapeşte şehrine gitmişti. Genç kadın tatili sırasında nedeni bilinmeyen bir şekilde bir anda ortadan kayboldu ve arkadaşları durumu polise haber verdi. Kayıp olduğu hafta boyunca yetkililer onu her yerde aradı. Soruşturmanın sonunda ismi açıklanmayan İrlandalı bir adam cinayet şüphesiyle tutuklandı. 30'lu yaşlarda olduğu söylenen adam, daha sonra cinsel ilişki sırasında kadını öldürdüğünü itiraf etti ancak bunun bir kaza olduğunu iddia etti.

ORMANLIK BİR ALANDA BULUNDU

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The Sun'da yer alan habere göre, Michalski'nin cansız bedenine ait parçalar bir valizin içinde Budapeşte'ye iki saat uzaklıktaki Szigliget yakınlarındaki Balaton Gölü yakınlarındaki bir ormanlık alanda bulundu.

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Güvenlik kamerası görüntüleri tutuklanan İrlandalı adam ve Michalski'nin birlikte adamın dairesine gitmeden önce dans ederek eğlendikleri anları gösterdi. Polis, adamın valizleri ormanlık alana atmadan önce dairesini temizlemeye çalıştığını söyledi.

ARAMALARI CİNAYETİ ELE VERDİ

Soruşturmacılar, cinayetten sonra şüphelinin internette "çürüyen et kokusundan kurtulmak" da dahil olmak üzere çeşitli aramalar yaptığını iddia etti. Şüphelinin,cesedi taşımanın yanı sıra Michalski’nin adına kayıtlı kredi kartını da yanında bulundurduğu ortaya çıktı. Bu kart, genç kadının ölümünden sonra yapılan harcamalar sırasında tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Macaristan
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