Düğünde şaşkına çeviren anlar! Damat gelinin ihanetini dev ekranda ifşa etti... Davetliler şaşkınlığını gizleyemedi

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Jilin eyaletinde gerçekleşen bir düğün son derece şık süslenmiş bir otel ziyafet salonunda yapıldı. Davetliler mutlu bir şekilde düğünün tadını çıkartırken damat aniden personele düğün fon müziğini kapatmaları için işaret verdi. Başlangıçta dev ekranda oynatılan güzel düğün fotoğrafları bir anda yerini şok edici bir videoya bıraktı. Görüntülerde gelinin yabancı bir adamla yakın temasta bulunduğu ve damadı aldattığı anlar yer alıyordu.

GELİNİN AİLESİ DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ

Görüntüler düğün davetlilerini şaşkına çevirirken gelinin ailesi ayağa kalktı ve videonun oynatılmaya devam etmesini engellemeye çalıştı. Ancak damadın daha öncesinde ayarladığı arkadaşları tarafından engellendi. Damat ihaneti öğrendikten sonra kanıt toplayarak onu düğün gününde ifşa etmek için plan yaparken gelin sahnenin ortasında çökerek ağlamaya başladı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Damat doğru olanı yaptı. Eğere aldatmaya cesaretin varsa bunun ortaya çıkacağını da düşünmeniz gerekirdi" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Her ne kadar açığa çıkmanın nefreti hafiflettiği söylense de, bunu yapmak kişinin yara izlerini herkesin görmesi için yırtmakla eşdeğerdir. Neden her iki tarafa da acı çektirelim ki?" yorumunu yaptı.