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2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyordu! Usta oyuncu İlyas Salman beraat etti

01.12.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Türk milletini aşağılayan ifadelerde bulunduğu iddiasıyla yargılanan usta oyuncu İlyas Salman beraat etti. Salman hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemi bulunuyordu.

2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyordu! Usta oyuncu İlyas Salman beraat etti

Çiçek Abbas, Banker Bilo gibi yapımların usta oyuncusu İlyas Salman hakkında dava açılmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Salman'ın 25 Ocak 2021'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Türk milletini aşağılayan ifadelerde bulunduğu öne sürülüyor. İddianamede İlyas Salman'ın "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyordu.

Duruşmada İlyas Salman’ın avukatı hazır bulundu. Geçen celse esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın olay tarihinde davaya konu olan videoda Türk milletine yönelik 'Akılsız halk' şeklindeki söylemi nedeniyle İlyas Salman’ın 'Türk Milletini Alenen Aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsini talep etmişti.

Duruşmada söz verilen İlyas Salman’ın avukatı, "Müvekkilimin açıklamaları düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir. İfadeleri diğer vatandaşlara göre daha sert olabilir. Kendisi sevilen bir sanatçıdır. Beraatını talep ederiz" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, ‘Türk milletini alenen aşağılama’ suçunun unsurlarının oluşmadığı belirterek, İlyas Salman’ın beraatine karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
İlyas Salman sosyal medya Oyuncu

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