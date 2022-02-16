2 yıldır kayıptı! 4 yaşındaki kızın bulunduğu yer herkesi şaşırttı

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinde 4 yaşındaki kayıp kız çocuğu için hareketli dakikalar yaşandı. 2 yıldır kayıp olan Paislee Shultis isimli kız çocuğu Dedektif Erik Thiele’nin dikkati sayesinde bulundu.

AİLESİ KAYIP İLANI VERMİŞTİ

Paislee Shultis’in ailesi 13 Temmuz 2019 tarihinde kızlarının kayıp olduğuna dair bölge polisine ihbarda bulunmuştu. Yaklaşık 2 yıldır süren çalışmalara rağmen küçük kıza ilişkin herhangi bir ipucu bulunamamıştı. Tarihler 2022 yılını gösterdiğinde ise küçük kızın yaşadığı evin yakınındaki bir komşu hanede gariplik olduğunu sezdi. İhbar üzerine evde ve çevresinde arama başlatan ekip arasında yer alan Dedektif Erik Thiele, pencerede minik bir ayak fark edince odada araştırmalarını derinleştirdi. Yıllardır kayıp olan kız çocuğu bodrum katında oluşturulan gizli bir bölmenin içinden çıktı.

ANNE VE BABASI GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Paislee Shultis’in ebeveynleri Kimberly Cooper ve Kirk Shultis gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan ve kontrolleri sağlanan kız çocuğunun ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ailesinin ise önümüzdeki günlerde cezasının kesinleşmesi bekleniyor.



