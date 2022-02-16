Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 2 yıldır kayıptı! 4 yaşındaki kızın bulunduğu yer herkesi şaşırttı

2 yıldır kayıptı! 4 yaşındaki kızın bulunduğu yer herkesi şaşırttı

16.02.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinde yaşanan bir olay dünya basının gündemindeki yerini aldı. 13 Temmuz 2019 tarihinde kaybolduğu bildirilen 4 yaşındaki Paislee Shultis isimli kız çocuğu, evlerinin bodrum katındaki gizli bir bölmede bulundu. Kız çocuğunun ebeveynleri Kimberly Cooper ve Kirk Shultis tarafından alıkonulduğu açıklandı.

2 yıldır kayıptı! 4 yaşındaki kızın bulunduğu yer herkesi şaşırttı

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinde 4 yaşındaki kayıp kız çocuğu için hareketli dakikalar yaşandı. 2 yıldır kayıp olan Paislee Shultis isimli kız çocuğu Dedektif Erik Thiele’nin dikkati sayesinde bulundu.

AİLESİ KAYIP İLANI VERMİŞTİ

aile-kapak

Paislee Shultis’in ailesi 13 Temmuz 2019 tarihinde kızlarının kayıp olduğuna dair bölge polisine ihbarda bulunmuştu. Yaklaşık 2 yıldır süren çalışmalara rağmen küçük kıza ilişkin herhangi bir ipucu bulunamamıştı. Tarihler 2022 yılını gösterdiğinde ise küçük kızın yaşadığı evin yakınındaki bir komşu hanede gariplik olduğunu sezdi. İhbar üzerine evde ve çevresinde arama başlatan ekip arasında yer alan Dedektif Erik Thiele, pencerede minik bir ayak fark edince odada araştırmalarını derinleştirdi. Yıllardır kayıp olan kız çocuğu bodrum katında oluşturulan gizli bir bölmenin içinden çıktı.

Eşini yatak odasında başka bir adamla yakaladı! İntikamı sosyal medyanın gündemine oturduEşini yatak odasında başka bir adamla yakaladı! İntikamı sosyal medyanın gündemine oturdu

ANNE VE BABASI GÖZALTINA ALINDI

2

Olayın ardından Paislee Shultis’in ebeveynleri Kimberly Cooper ve Kirk Shultis gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan ve kontrolleri sağlanan kız çocuğunun ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ailesinin ise önümüzdeki günlerde cezasının kesinleşmesi bekleniyor.

Hamile kalmak için uğraştı! Bebeğinin babasının gerçek kimliğini öğrenince çocuğunu sokağa attıHamile kalmak için uğraştı! Bebeğinin babasının gerçek kimliğini öğrenince çocuğunu sokağa attı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek bir kelimeyi yanlış söyledi! Binlerce bebek vaftizi...Tek bir kelimeyi yanlış söyledi! Binlerce bebek vaftizi...
“Fotoğraflarımı çaldılar” deyip isyan etti! Flört sitelerinde...“Fotoğraflarımı çaldılar” deyip isyan etti! Flört sitelerinde...
Kezzap atma sahnesi nefesleri kesti! İlk fragman geldiKezzap atma sahnesi nefesleri kesti! İlk fragman geldi
Anahtar Kelimeler:
Amerika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Canlı yayında frikik! Göğüsleri açıldı, duruma aldırmadı

Canlı yayında frikik! Göğüsleri açıldı, duruma aldırmadı

Erkeklerin penisini ölçmek için yaptığı şey şaşkına çevirdi

Erkeklerin penisini ölçmek için yaptığı şey şaşkına çevirdi

Kezzap atma sahnesi nefesleri kesti! İlk fragman geldi

Kezzap atma sahnesi nefesleri kesti! İlk fragman geldi

İlginizi Çekebilir

Tek bir kelimeyi yanlış söyledi! Binlerce bebek vaftizi...

Tek bir kelimeyi yanlış söyledi! Binlerce bebek vaftizi...

15 yaş küçük sevgilisiyle ayrıldı!

15 yaş küçük sevgilisiyle ayrıldı!

En güzel renklere özel kış parçaları

En güzel renklere özel kış parçaları

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

2 yıldır kayıptı! 4 yaşındaki kız bakın nerede bulundu

2 yıldır kayıptı! 4 yaşındaki kız bakın nerede bulundu

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.