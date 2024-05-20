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200 bin kişi izledi, Akıncı İHA buldu! Reisi'yi arama çalışmalarında Türkiye damgası... Tüm dünyada haber oldu

20.05.2024 09:01
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin uçak kazasında hayatını kaybetmesi tüm dünyada adeta şok etkisi yarattı. Söz konusu kaza haberinin ulaşmasıyla acil duruma geçen İran, Reisi'nin helikopterinin yerini tespit etmek için Türkiye'den yardım istemişti. Bölgeye gönderilen Akıncı İHA, helikopterin enkazını tespit ederken; 200 bini aşkın kişi Akıncı İHA'nın İran semalarındaki dairesel hareketlerini anbean takip etti. Akıncı İHA görevini tamamladıktan sonra Van Gölü semalarında Türk bayrağı çizdi.

200 bin kişi izledi, Akıncı İHA buldu! Reisi'yi arama çalışmalarında Türkiye damgası... Tüm dünyada haber oldu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopter Azerbaycan gezisi dönüşünde düştü. İran hemen acil durum ilan ederken, arama kurtarma çalışmaları olumsuz hava şartlarından dolayı zorlukla yapıldı.

İRAN, TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEDİ

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama çalışmaları için Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter gönderdi.

Akıncı İHA İran hava sahasında göreve başladıktan birkaç saat sonra İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazı olabileceği düşünülen bir ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaştı.

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Akıncı İHA, Akıncı İHA'nın uçuşu başından itibaren dünya genelinde büyük ilgi topladı.

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FlightRadar24 uygulamasına göre 200 bini aşkın kişi Akıncı İHA'nın İran semalarındaki dairesel hareketlerini takip etti.

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Sabah saatlerinde helikopterin enkazına ulaşıldı.

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REİSİ HAYATINI KAYBETTİ

İranlı yetkililer, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın helikopter kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu.

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AKINCI TÜRK BAYRAĞI ÇİZDİ

Akıncı İHA, İran'da görevini bitirdikten sonra Van Gölü'nün üzerinde Türk bayrağı çizdi.

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BAYRAKTAR: ANAYURDUNA HOŞ GELDİN AKINCI

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, görevini tamamlayarak Türkiye'ye dönen Akıncı İHA ile ilgili sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Anayurduna hoş geldin Bayraktar Akıncı. İran halkına tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. "

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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İran akıncı
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