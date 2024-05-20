200 bin kişi izledi, Akıncı İHA buldu! Reisi'yi arama çalışmalarında Türkiye damgası... Tüm dünyada haber oldu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopter Azerbaycan gezisi dönüşünde düştü. İran hemen acil durum ilan ederken, arama kurtarma çalışmaları olumsuz hava şartlarından dolayı zorlukla yapıldı.
İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama çalışmaları için Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter gönderdi.
Akıncı İHA İran hava sahasında göreve başladıktan birkaç saat sonra İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazı olabileceği düşünülen bir ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaştı.
Akıncı İHA, Akıncı İHA'nın uçuşu başından itibaren dünya genelinde büyük ilgi topladı.
FlightRadar24 uygulamasına göre 200 bini aşkın kişi Akıncı İHA'nın İran semalarındaki dairesel hareketlerini takip etti.
Sabah saatlerinde helikopterin enkazına ulaşıldı.
İranlı yetkililer, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın helikopter kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu.
Akıncı İHA, İran'da görevini bitirdikten sonra Van Gölü'nün üzerinde Türk bayrağı çizdi.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, görevini tamamlayarak Türkiye'ye dönen Akıncı İHA ile ilgili sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Anayurduna hoş geldin Bayraktar Akıncı. İran halkına tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. "
Anayurduna hoş geldin...— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 20, 2024
Bayraktar #AKINCI 🇹🇷
İran halkına tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.https://t.co/6W9JINoyUm https://t.co/k7ViTY22yp