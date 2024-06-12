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    4. 2000 tanesi bir anda otel odalarına doldu! Sosyal medyada milyonlar izlendi... "O odada nasıl duruyorsunuz?"

    2000 tanesi bir anda otel odalarına doldu! Sosyal medyada milyonlar izlendi... "O odada nasıl duruyorsunuz?"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    12.06.2024 10:07
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    TikTok'ta 'jemmasayer' kullanıcı adıyla paylaşım yapan genç bir kadın yakın arkadaşıyla yaptığı tatildeki ilginç deneyimini paylaşınca 7.5 milyon izlenmeye ulaştı. Tayland'daki otel odalarına kazara 2000'den fazla güve girmesine izin veren iki İngiliz turist dehşete düştü. İkili odalarında binlerce güvenin yanında bir de yılan olduğunu paylaşınca viral oldu.

    2000 tanesi bir anda otel odalarına doldu! Sosyal medyada milyonlar izlendi... "O odada nasıl duruyorsunuz?"

    TikTok kullanıcısı Jemma Sayer Tayland'ın popüler turistik noktasındaki otel odalarında binlerce böceğin yataklarının ve cibinliklerin etrafında toplandığını gösteren endişe verici görüntüleri paylaşınca ilgi çekti. Sayer gönderisine, "Otelinize giriş yaptığınızda ve gece kapıyı açtığınızda, öldürücü bir yılan üzerinize saldırıyor ve 2.000'den fazla güve içeri giriyor" notunu ekledi.

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    Sosyal medya paylaşımında bir otel çalışanı ışık ve sopayla böcekleri kovmaya çalışırken görüldü. Takip eden bir gönderide Sayer, kendisinin ve arkadaşının otel odalarına giriş yaptıklarını ve böceklerin kapının yanındaki boşluktan geldiğini fark ettiklerini açıkladı. Sayer, çatlağı havluyla kapatmaya çalıştıklarını ancak kapıyı açtıklarında bir yılanın ve binlerce güvenin odalarına girdiğini söyledi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bir sonraki uçakla evime giderdim." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hepiniz o odada nasıl duruyorsunuz hâlâ bilmiyorum bile" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Çığlık atıyor, ağlıyor, kusuyor ve oradan dışarı fırlıyordum." ifadelerini kullandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Tayland
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