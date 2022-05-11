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  4. 2017 yılına işaret etti: Dikkat çeken '10 milyon Suriyeli' açıklaması!

2017 yılına işaret etti: Dikkat çeken '10 milyon Suriyeli' açıklaması!

11.05.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Türkiye'nin gündemindeki konu olan sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı önemli açıklamalarda bulundu. Çataklı, sığınmacılar, düzensiz göçmenler ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıklayan Çataklı, Türkiye'nin göçmen stratejilerini paylaştı. İşte son dakika haberinin detayları...

2017 yılına işaret etti: Dikkat çeken '10 milyon Suriyeli' açıklaması!

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, katıldığı bir televizyon programında, sığınmacılar, düzensiz göçmenler ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Yardımcısı Çataklı'nın açıklamalarından satırbaşları:

İŞTE TÜRKİYE'DEKİ YABANCI SAYISI

Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 762 bin 889. Bu sayı Türkiye'de toplam Suriyeli sayısını ifade ediyor. İkamet izniyle kalanlar: 1 milyon 414 bin 779. İçinde öğrenciler var, aileler var, her dönem azalan çoğalan ama düzenli göçmen kapsamında olanlar. İçerisinde İngilizler, Almanlar da yer alıyor. Bunlar tartışma dışı bırakmamız gereken bir alan. Uluslararası koruma kapsamında yer alanların sayısı 320 bin 68.

Teknik tabiri mülteci kapsamına daha yakın olan kısım burası. Savaş sebebiyle koruma statüsü altında olanlar bunlar. Bunlar birçok ülkeden var. Yanlış hatırlamıyorsam 92 ülkeden var. Örneğin İran'dan, Orta Asya'dan, Kafkaslar'dan. Burada Suriyeli çok az kişi var. Biz bunların müracaatlarını alıyoruz. Zaman zaman bu kişiler BM tarafından değişik yerlere yerleştiriliyor.

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2017 YILINA DİKKAT ÇEKTİ

2017'den bugüne Suriyeliler neredeyse Türkiye'ye gelmiyor. 2017'de Suriyeliler Türkiye'ye gelmemeye başladı. Aslında meselenin temel kırılma anı yaptığımız operasyonlar. Eğer Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Bahar Kalkanı operasyonlarını yapmasaydık ülkemizde 9 milyon 762 bin 889 Suriyeli ülkemizde olacaktı.

TÜRKİYE'NİN GÖÇMEN STRATEJİLERİ NASIL YÜRÜTÜLÜYOR?

İdlib'de 1 milyon 300 bin kişi yaşıyor kamplarda. Bizim iki stratejimiz var. İlki sınırda karşılamak. Sınır ötesinde güvenli alanlar hazırlayıp Suriyelileri orada tutuyoruz. Biz adliye, yol ve ekonomik olarak gelişmesi için Barış Pınarı, Zeytin Dalı gibi bölgelerde çalışmalar yürütüyoruz. Orada hayatın normalleşebilmesi için çalışmalar yaptık. Organize sanayi bölgelerinin oluşması için faaliyetler yürüttük.

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GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ PROJELERİ

İkinci stratejimiz sınır ötesinde oluşturduğumuz ve güvenli hale getirdiğimiz alanlara Suriyelileri göndermek. Türkiye'ye belli oranda gelişler vardı. Gönüllü geri dönüşlerle 498 bin kişiyi de geri gönderdik. Türkiye'nin güvenliğini sağladığı bölümlere 498 bin kişiyi gönderdik.

Resulayn, Tel Alyab, Cerablus, Azez gibi yerlerde güvenli bölgeler oluşturuyoruz. Güvenliğe alınmış bölgelere Türkiye'de yer alan Suriyelileri göndereceğiz. Bu bölgelere gönüllü geri dönüşleri sağlamaya çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi: Gönüllü, güvenli ve onurlu.

Suriyelilerin dönüşü için 13 bölge belirledik, finansman için uluslararası yardım kuruluşları ile görüşmelerde son aşamaya geldik.

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