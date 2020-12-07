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2020’de televizyon ekranlarının gördüğü en seksi sahneler

07.12.2020 14:12 | Son Güncelleme:
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TVLine 2020’nin en seksi sahnelerini belirledi. 9-1-1: Lone Star, Normal People ve Virgin River gibi diziler başı çekerken onları The Queen’s Gambit ve The Good Fight gibi diziler takip etti.

Geleneksel yeni yıl listelerine bir yenisi daha eklendi: En seksi sahneler. Kalitesi bir hayli artan televizyon yapımları son yıllarda filmden daha çok konuşulur oldu. Televizyon yapımlarıyla ilgili yaptığı yayınlarla bilinen TVLine, 2020’nin en seksi sahnelerini sıraladı.

9-1-1: Lone Star, Normal People ve Virgin River gibi diziler listede başı çekerken, The Queen's Gambit ve The Good Fight onalrı takip etti. Listede tabii ki yılın en çok konuşulan yapımlarından Normal People yer alırken, Good Trouble, The Bold Type, Elite VE Grey’s Anatomy de yerlerini aldı.

2020’NİN EN SEKSİ SAHNELERİNİN OLDUĞU DİZİLER

  • 9-1-1: Lone Star
  • Normal People
  • Virgin River
  • The Queen's Gambit
  • The Good Fight
  • Good Trouble
  • The Bold Type
  • Elite
  • Grey’s Anatomy
  • The Boys
  • Dancing With The Stars
  • Good Trouble
  • Helstrom
  • Killing Eve
  • Lovecraft Country
  • Outlander
  • Vida
  • Wyonna Earp
  • Yellowstone

2020’de televizyon ekranlarının gördüğü en seksi sahneler

9-1-1: LONE STAR

9-1-1: LONE STAR
Carlos ve TK çiftinin iddialı sahnesi 1.Sezon, 2. Bölüm.

DANCING WITH THE STARS

DANCING WITH THE STARS
Aslında bir yarışma programı olan Dancinh With The Stars'ın 29.Sezon 8. bölümde Chrishell Stause ve partneri Gleb Savchenko televizyon ekranlarının ateşini bir hayli yükseltti.

ELITE

ELITE
Netflix'in gençlik draması Elite, 3. Sezon, 4. bölümdeki üçlü sevişme sahnesi bu listeye girmeyi hak eden sahnelerin başında geliyor.

GOOD TROUBLE

GOOD TROUBLE
İlk iki sezon birbirlerine karşı olan duygularıyla mücadele eden Mariana ve Evan, 2.Sezon, 18. bölümde aşka teslim olur.

GREY'S ANATOMY

GREY'S ANATOMY
Ekranların uzun soluklu dizisi Grey's Anatomy 17. sezon, 3. bölümdeki sahneyle listede yerini aldı.

HELSTROM

HELSTROM
Helstrom'un 1. sezon 8. bölümde Gabriela'nın bir iblis tarafından ele geçirilmesinin ardından gelen yatak odası sahnesi kalp atışlarını yükseltti.

KILLING EVE

KILLING EVE
Ödüllü dizi 3. sezon 8. bölümdeki sahnesiyle listeye girmeye hak kazandı.

LOVECRAFT COUNTRY

LOVECRAFT COUNTRY
Yalnızca ilk iki bölümde paylaştıkları ölüme meydan okuyan deneyimler göz önüne alındığında, Leti ve Tic'in sevişme sahnesi izleyicileri ekran başına kilitledi. 3. bölüm

NORMAL PEOPLE

NORMAL PEOPLE
Mini dizi Normal People'ın neredeyse her bölümde sevişen ana kahramanları Connell ve Marianne bu listeye 2. bölümde yer alan sahneyle giriş yapmış.

OUTLANDER

OUTLANDER
Claire ve Jamie'nin birbirlerini koklayarak başladıkları sevişme sahnesi televizyon izleyicileri tarafından 'bu kadar sıcak olmamalıydı' yorumlarına neden oldu. 5.Sezon, 11.Bölüm

THE BOLD TYPE

THE BOLD TYPE
Jane ve Ryan'ın yatak sahnesi de bu listeye yakışan anlardan biri. Sezon 4, Bölüm 4

THE BOYS

THE BOYS
Amazon Prime'ın iddialı dizisi The Boys, 2.Sezon, 4. bölümdeki Becca ve Butcher'ın yakınlaştığı sahneyle listede yerini aldı.

THE GOOD FIGHT

THE GOOD FIGHT
Liz ve Caleb'in bol diyaloglu sevişme sahnesi de izleyiciler tarafından oldukça beğenilmişti. 4.Sezon, 4. Bölüm

THE QUEEN'S GAMBIT

THE QUEEN'S GAMBIT
Netflix yapımı The Queen's Gambit, Beth Harmon'la rakibi Townes'un yakınlaştığı anlarla listeye giriş yaptı.

VIDA

VIDA
3. Sezon, 1. Bölüm

VIRGIN RIVER

VIRGIN RIVER
2.Sezon, 10.Bölüm

WYNONNA EARP

WYNONNA EARP
4.Sezon, 2. Bölüm

YELLOWSTONE

YELLOWSTONE
3. Sezon, 4. Bölüm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Queen gambit i izledim filmde hiç açık sahne yoktu öpüşme bilenyoktu
sahi cesurluk neydi dişinin kendini ortalik etmesimi

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