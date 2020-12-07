Geleneksel yeni yıl listelerine bir yenisi daha eklendi: En seksi sahneler. Kalitesi bir hayli artan televizyon yapımları son yıllarda filmden daha çok konuşulur oldu. Televizyon yapımlarıyla ilgili yaptığı yayınlarla bilinen TVLine, 2020’nin en seksi sahnelerini sıraladı.
9-1-1: Lone Star, Normal People ve Virgin River gibi diziler listede başı çekerken, The Queen's Gambit ve The Good Fight onalrı takip etti. Listede tabii ki yılın en çok konuşulan yapımlarından Normal People yer alırken, Good Trouble, The Bold Type, Elite VE Grey’s Anatomy de yerlerini aldı.
2020’NİN EN SEKSİ SAHNELERİNİN OLDUĞU DİZİLER
- 9-1-1: Lone Star
- Normal People
- Virgin River
- The Queen's Gambit
- The Good Fight
- Good Trouble
- The Bold Type
- Elite
- Grey’s Anatomy
- The Boys
- Dancing With The Stars
- Good Trouble
- Helstrom
- Killing Eve
- Lovecraft Country
- Outlander
- Vida
- Wyonna Earp
- Yellowstone
2020’de televizyon ekranlarının gördüğü en seksi sahneler
9-1-1: LONE STAR
Carlos ve TK çiftinin iddialı sahnesi 1.Sezon, 2. Bölüm.
DANCING WITH THE STARS
Aslında bir yarışma programı olan Dancinh With The Stars'ın 29.Sezon 8. bölümde Chrishell Stause ve partneri Gleb Savchenko televizyon ekranlarının ateşini bir hayli yükseltti.
ELITE
Netflix'in gençlik draması Elite, 3. Sezon, 4. bölümdeki üçlü sevişme sahnesi bu listeye girmeyi hak eden sahnelerin başında geliyor.
GOOD TROUBLE
İlk iki sezon birbirlerine karşı olan duygularıyla mücadele eden Mariana ve Evan, 2.Sezon, 18. bölümde aşka teslim olur.
GREY'S ANATOMY
Ekranların uzun soluklu dizisi Grey's Anatomy 17. sezon, 3. bölümdeki sahneyle listede yerini aldı.
HELSTROM
Helstrom'un 1. sezon 8. bölümde Gabriela'nın bir iblis tarafından ele geçirilmesinin ardından gelen yatak odası sahnesi kalp atışlarını yükseltti.
KILLING EVE
Ödüllü dizi 3. sezon 8. bölümdeki sahnesiyle listeye girmeye hak kazandı.
LOVECRAFT COUNTRY
Yalnızca ilk iki bölümde paylaştıkları ölüme meydan okuyan deneyimler göz önüne alındığında, Leti ve Tic'in sevişme sahnesi izleyicileri ekran başına kilitledi. 3. bölüm
NORMAL PEOPLE
Mini dizi Normal People'ın neredeyse her bölümde sevişen ana kahramanları Connell ve Marianne bu listeye 2. bölümde yer alan sahneyle giriş yapmış.
OUTLANDER
Claire ve Jamie'nin birbirlerini koklayarak başladıkları sevişme sahnesi televizyon izleyicileri tarafından 'bu kadar sıcak olmamalıydı' yorumlarına neden oldu. 5.Sezon, 11.Bölüm
THE BOLD TYPE
Jane ve Ryan'ın yatak sahnesi de bu listeye yakışan anlardan biri. Sezon 4, Bölüm 4
THE BOYS
Amazon Prime'ın iddialı dizisi The Boys, 2.Sezon, 4. bölümdeki Becca ve Butcher'ın yakınlaştığı sahneyle listede yerini aldı.
THE GOOD FIGHT
Liz ve Caleb'in bol diyaloglu sevişme sahnesi de izleyiciler tarafından oldukça beğenilmişti. 4.Sezon, 4. Bölüm
THE QUEEN'S GAMBIT
Netflix yapımı The Queen's Gambit, Beth Harmon'la rakibi Townes'un yakınlaştığı anlarla listeye giriş yaptı.
VIRGIN RIVER
2.Sezon, 10.Bölüm
WYNONNA EARP
4.Sezon, 2. Bölüm
YELLOWSTONE
3. Sezon, 4. Bölüm
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