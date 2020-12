2020’de televizyon ekranlarının gördüğü en seksi sahneler

Geleneksel yeni yıl listelerine bir yenisi daha eklendi: En seksi sahneler. Kalitesi bir hayli artan televizyon yapımları son yıllarda filmden daha çok konuşulur oldu. Televizyon yapımlarıyla ilgili yaptığı yayınlarla bilinen TVLine, 2020’nin en seksi sahnelerini sıraladı.

9-1-1: Lone Star, Normal People ve Virgin River gibi diziler listede başı çekerken, The Queen's Gambit ve The Good Fight onalrı takip etti. Listede tabii ki yılın en çok konuşulan yapımlarından Normal People yer alırken, Good Trouble, The Bold Type, Elite VE Grey’s Anatomy de yerlerini aldı.

2020’NİN EN SEKSİ SAHNELERİNİN OLDUĞU DİZİLER