Özgür Özel'den 'Taha Hüseyin Karagöz' açıklaması! O görüşme olay olmuştu: Nikah davetiyesi için uğramış!

Yerel seçimlerinin ardından başlayan siyasette 'yumuşama' süreci devam ederken, seçimlerde sandıktan birinci parti olarak çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, peş peşe dikkat çeken görüşmeler yapmıştı. CHP Lideri Özel, önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonra da MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelmişti.

TAHA HÜSEYİN KARAGÖZ'ÜN ZİYARETİ OLAY OLDU

Ankara'daki görüşme trafiğine damga vuran ise Taha Hüseyin Karagöz ziyareti oldu. Özel'i makamında ziyaret eden Karagöz, “Sadece görüşmek bağlamında değil, sahiplenmeyi de katıyor. Türk politikası adına umut verici gelişmeler doğrusu” diyerek fotoğraflar da paylaşmıştı.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ: "BU GÖRÜŞMEYİ KİM AYARLADIYSA HAİN ODUR"

Karagöz'le görüşen CHP liderine tepkiler ise peş peşe geldi. Ece Üner, Yılmaz Özdil ve Şahan Gökbakar gibi isimler söz konusu ziyarete tepki gösterirken en sert yorum ise gazeteci Fatih Altaylı'dan gelmişti.

Altaylı "O kişi AK Parti yanlısı bir trol. CHP'li, muhalif veya AK Parti'yi eleştiren kişilere ağır saldırılarda bulunan, sanki saygın bir görüntüsü varmış izlenimi vererek AK Parti saflarında yer edinmeye çalışan, çok net herkesin trol olduğunu bildiği bir kişi. Bu görüşmeyi kim ayarladıysa hain odur" demişti.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN AÇIKLAMA: "NİKAH DAVETİYESİ İÇİN UĞRAMIŞ"

Gelen eleştirilerin ardından CHP lideri Özel’den söz konusu fotoğrafa dair bir açıklama geldi.

Halk TV’den İsmail Küçükkaya’ya konuşan Özel, “Geçmişte televizyon programlarına katıldığım birisi. Dün de Ankara’da bir çok siyasiye uğramış. Bana da Meclis’te uğradı. Nikah davetiyesi verdi. Meclis’te kapının önünde biz seni içeri almayız diyecek halimiz yok." dedi.







