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2021 Eurovision ne zaman? Eurovision saat kaçta ve hangi kanalda?

21.05.2021 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Mayıs tarihinde başlayan dünyanın en büyük ses yarışması Eurovision için heyecan sürüyor. Geçen yıl koronavirüs salgını sebebiyle yapılamayan Eurovision, bu sene pandemi tedbirleri alınarak gerçekleştiriliyor. Salı günü başlayan maratonda, 22 Mayıs Cumartesi günü final heyecanı yaşanacak.

2021 Eurovision ne zaman? Eurovision saat kaçta ve hangi kanalda?

2012 yılına kadar Eurovision’da yarışan Türkiye, 2013 yılında kurallarda yapılan değişiklikler ve politik oylamalar sebebiyle yarışmadan çekilme kararı almıştır. En son 2012 yılında Can Bonomo’nun performansıyla gerçekleşen Eurovision’da Türkiye, 7. Sırada yer almıştır.

EUROVİSİON HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye’nin yarışmalara katıldığı dönemde TRT kanalı üzerinden yayınlanan Eurovision, yarışmadan çekilmemizin ardından kanallarda yayınlanmamaya başlandı. Bu sebeple Eurovision 2021, ülkemizde "Eurovision Song Contest" resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayın ile takip ediliyor.

2013'ten beri Eurovision'a katılmayan ülkemiz, TRT'nin Avrupa Yayın Birliği'nin bir üyesi olmaya devam ediyor. Bu sebeple Türkiye’nin halen istediği zaman yarışmaya katılma hakkı bulunuyor.

PANDEMİ GÖLGESİNDE EUROVİSİON

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Geçen sene başlayan koronavirüs salgını sebebiyle iptal edilen Eurovision bu sene yarı final ve finalde 3 bin 500'er seyirciyi ağırlıyor. Ekipteki herhangi bir kişide koronavirüs saptanan ülke temsilcilerinin salona girmesine ise izin verilmiyor.

Eurovision’a katılan ülkeler, canlı performanslar yerine daha önce banttan kaydedilmiş görüntüler ile yarışmada yer alıyor.

YARIŞMAYA HOLLANDA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Duncan Laurence'in seslendirdiği şarkı ile 18 Mayıs 2019'da birinciliği elde eden Hollanda, 65. Eurovision Şarkı Yarışması'nı düzenleme hakkını kazanmıştı. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle Rotterdam kentinde yapılması planlanan etkinlik yapılmamış ve 2021 senesine ertelenmişti.

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Ahoy Gösteri Merkezi'nde yapılacak yarışma, Pazar akşamı Erasmus Köprüsü'nde sanatçıların tanıtıldığı açılış töreniyle başladı.

İzlanda ve Polonya heyetleri, ekipteki bazı kişilerin koronavirüs testi pozitif çıktığı için otelde karantinaya alınmaları nedeniyle açılış törenine katılamadı. Bu ülkelerle aynı otelde kalan Malta ve Romanya ekipleri de, ihtiyaten açılışa çağrılmadı.

Avusturya'yı temsil eden Montaigne ise ülkesindeki koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle Rotterdam'a gelemedi.

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Anahtar Kelimeler:
pandemi Hollanda
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