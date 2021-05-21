2021 Eurovision ne zaman? Eurovision saat kaçta ve hangi kanalda?

2012 yılına kadar Eurovision’da yarışan Türkiye, 2013 yılında kurallarda yapılan değişiklikler ve politik oylamalar sebebiyle yarışmadan çekilme kararı almıştır. En son 2012 yılında Can Bonomo’nun performansıyla gerçekleşen Eurovision’da Türkiye, 7. Sırada yer almıştır.

EUROVİSİON HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye’nin yarışmalara katıldığı dönemde TRT kanalı üzerinden yayınlanan Eurovision, yarışmadan çekilmemizin ardından kanallarda yayınlanmamaya başlandı. Bu sebeple Eurovision 2021, ülkemizde "Eurovision Song Contest" resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayın ile takip ediliyor.

2013'ten beri Eurovision'a katılmayan ülkemiz, TRT'nin Avrupa Yayın Birliği'nin bir üyesi olmaya devam ediyor. Bu sebeple Türkiye’nin halen istediği zaman yarışmaya katılma hakkı bulunuyor.

PANDEMİ GÖLGESİNDE EUROVİSİON

Geçen sene başlayan koronavirüs salgını sebebiyle iptal edilen Eurovision bu sene yarı final ve finalde 3 bin 500'er seyirciyi ağırlıyor. Ekipteki herhangi bir kişide koronavirüs saptanan ülke temsilcilerinin salona girmesine ise izin verilmiyor.