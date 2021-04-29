2021'in ilk çeyreğine Samsung ve Xiaomi damga vurdu! İşte sonuçlar

Akıllı telefon sektörü birçok sektörde olduğu gibi şu sıralar hem küresel çip krizinin hem de koronavirüs salgınının etkisinde. Ancak üreticiler, yeni modellerini tanıtmaya, bu modelleri satışa sunmaya devam ediyor. Bu, 2021'in ilk üç ayında da değişmedi. Son gelen bir rapor ise 2021'in ilk çeyreğinde Samsung, Apple, Xiaomi, Huawei ve Oppo gibi markaların hangi noktada olduklarını ortaya çıkardı.

SAMSUNG ZİRVEYİ APPLE'A VERMEDİ

Canalys tarafından yayınlanan rapora göre, 2021 yılının ilk çeyreğinde dünya çapında akıllı telefon sevkiyatları yıllık yüzde 27 artışla 347 milyon adede ulaştı. Samsung yüzde 22 pay ile 76,5 milyon sevk etti ve 2021'in ilk çeyreğinde dünyanın en çok telefon sevk eden akıllı telefon üreticisi oldu. Apple ise 52,4 milyon adet iPhone sevki gerçekleştirerek yüzde 15 pay aldı ve Samsung'u takip etti.

XIAOMI KENDİ ADINA REKOR KIRDI

Apple'ın ardından Çinli üretici Xiaomi geldi. Son olarak Mi 11 Ultra ve katlanabilir Mi Mix Fold gibi modeller tanıtan Xiaomi, şimdiye kadarki en iyi tek çeyrek performansını yakalayarak yüzde 62 büyüdü ve 49 milyon adet akıllı telefon sevk etti. Oppo ve Vivo, sırasıyla 37.6 milyon adet ve 36.0 milyon adet sevkiyatla ilk beşi tamamladı. Huawei ise ilk beşte yer almadı.