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  4. 2021'in ilk çeyreğine Samsung ve Xiaomi damga vurdu! İşte sonuçlar

2021'in ilk çeyreğine Samsung ve Xiaomi damga vurdu! İşte sonuçlar

29.04.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021'in ilk dönemindeki akıllı telefon satışlarına ilişkin önemli bir rapor yayınlandı. Rapora göre, dünya çapında akıllı telefon sevkiyatları yıllık yüzde 27 artışla 347 milyon adede ulaştı. Ancak raporun dikkat çeken markaları Samsung ve Xiaomi oldu.

2021'in ilk çeyreğine Samsung ve Xiaomi damga vurdu! İşte sonuçlar

Akıllı telefon sektörü birçok sektörde olduğu gibi şu sıralar hem küresel çip krizinin hem de koronavirüs salgınının etkisinde. Ancak üreticiler, yeni modellerini tanıtmaya, bu modelleri satışa sunmaya devam ediyor. Bu, 2021'in ilk üç ayında da değişmedi. Son gelen bir rapor ise 2021'in ilk çeyreğinde Samsung, Apple, Xiaomi, Huawei ve Oppo gibi markaların hangi noktada olduklarını ortaya çıkardı.

SAMSUNG ZİRVEYİ APPLE'A VERMEDİ

Canalys tarafından yayınlanan rapora göre, 2021 yılının ilk çeyreğinde dünya çapında akıllı telefon sevkiyatları yıllık yüzde 27 artışla 347 milyon adede ulaştı. Samsung yüzde 22 pay ile 76,5 milyon sevk etti ve 2021'in ilk çeyreğinde dünyanın en çok telefon sevk eden akıllı telefon üreticisi oldu. Apple ise 52,4 milyon adet iPhone sevki gerçekleştirerek yüzde 15 pay aldı ve Samsung'u takip etti.

XIAOMI KENDİ ADINA REKOR KIRDI

Apple'ın ardından Çinli üretici Xiaomi geldi. Son olarak Mi 11 Ultra ve katlanabilir Mi Mix Fold gibi modeller tanıtan Xiaomi, şimdiye kadarki en iyi tek çeyrek performansını yakalayarak yüzde 62 büyüdü ve 49 milyon adet akıllı telefon sevk etti. Oppo ve Vivo, sırasıyla 37.6 milyon adet ve 36.0 milyon adet sevkiyatla ilk beşi tamamladı. Huawei ise ilk beşte yer almadı.

Akıllı telefon sevkiyat raporu

Honor ile yollarını ayıran Huawei, rapora göre, 18,6 milyon adet sevkiyat ile yedinci sırada yer aldı ve diğer kategorisinde kendisine yer buldu.

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AKILLI TELEFON SEVKİYATLARI ENGELLENEBİLİR

Analist Sanyam Chaurasia ise LG'nin akıllı telefon endüstrisinden ayrılmasına değindi. Analist, bunun Motorola, TCL, Nokia ve ZTE gibi firmalar için yeni fırsatlar sunacağını ifade etti. Başka bir analist ise "Yonga setleri gibi kritik bileşenlerin tedariki, hızla büyük bir sorun haline geldi'' ifadesini kullanarak, bunun akıllı telefon sevkiyatlarını engelleyeceğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple Samsung Xiaomi
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