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POCO F3 resmen Türkiye'de! İşte POCO F3'ün Türkiye fiyatı

29.04.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

POCO Türkiye, POCO F3'ün Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Böylelikle, POCO F3'ün Türkiye fiyatı resmen açıklandı.

POCO F3 resmen Türkiye'de! İşte POCO F3'ün Türkiye fiyatı

POCO F3, Xiaomi'den bağımsız hale gelen POCO markasının yeni amiral gemisi akıllı telefonu olarak görücüye çıktı. POCO F2 Pro'nun üzerine gelen POCO F3, POCO Türkiye tarafından gerçekleştirilen lansman ile birlikte Türkiye'de de tanıtıldı.

Poco F3

POCO F3 ÖZELLİKLERİ İLE NELER VADEDİYOR?

POCO F3'ün özelliklerine biraz göz atalım. POCO F3, 6.67 inç Full HD+ AMOLED DotDisplay ekran ile geliyor ve 120 Hz yenileme hızını destekliyor. HDR10+ desteğine de sahip olan POCO F3, Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Telefon, Qualcomm Snapdragon 870 işlemcisinden güç alıyor ve bu işlemciye 6GB RAM / 8GB RAM ve 128GB / 256GB dahili depolama alanı ile eşlik ediyor. 5G desteğini de bu noktada unutmamak gerek zira POCO F3, Türkiye'de aktif hale gelmesi beklenen 5G teknolojisini de destekliyor.

Poco F3 özellikleri

5.4.520 mAh'lik (33W hızlı şarj) pil kapasitesine sahip POCO F3'ün arka tarafında 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP tele makro kamera kameraya yer veriyor. Ön taraftaki nokta çentikte ise 20 MP'lik bir selfie kamerası var. POCO F3 parmak izi okuyucusunu yan tarafında saklıyor.

İŞTE POCO F3'ÜN TÜRKİYE FİYATI

POCO F3'ün Türkiye fiyatı 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip model için 5.299 TL, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahip model için ise 5.499 TL olarak açıklandı.

Poco F3 fiyatı

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Telefon, çok yakında yetkili satış noktalarındaki yerini alacak.

POCO X3 PRO'NUN TÜRKİYE FİYATI DA BELLİ OLDU

Etkinlikte ayrıca, POCO X3 Pro'nun da fiyatı açıklandı. Buna göre POCO X3 Pro için fiyatlar şu şekilde:

6 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanı: 3.799 TL
8 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanı: 4.099 TL

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Türkiye 5G
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
eskiden 5000 liraya telefon alana kadar Tofaş Şahin alırım diyordum artık diyemiyorum.
bedavaymış hemen alayım

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