2021 takviminde yer alan Kelly Brooks seksi kıvrımlarıyla büyüledi

Kelly Brooks yalnızca güzelliği ile değil, aşk hayatıyla da yıllara meydan okuyor. Model ve oyuncu Jeremy Parisi ile bir ilişkisi olan Kelly, sevgilisi hakkında yaptığı açıklamada “Erkek arkadaşım 35 yaşında ve bildiğiniz gibi bir İtalyan. Geniş kıvrımlı kadınları seviyor. Kıvrımlar her zaman iyi bir şeydir. Yaşlandıkça seks de daha iyi oluyor çünkü kendinize güven kazanıyorsunuz” dedi.

Kelly, 2021 takvimi için giydiği altın sarısı mayosu içinde göz kamaştırıyor.



Leopar desen içindeki Kelly, kendine hayran bıraktı.



Yaşlanmanın acantajlarından bahseden Kelly “Yaşlandıkça sevdiğiniz şeyleri anlıyorsunuz ve onları dile getirmekten korkmuyorsunuz. Gençken hoşunuza giden şeylerden söz edemezdiniz. Ama yaşlandıkça ne istediğinizden emin oluyorsunuz” dedi.

2021 takvimi için poz veren Kelly Brooks, kıvrımlarını cesurca sergiledi.



Kelly, dekolteli giysisi içinde inanılmaz görünüyor.



Kelly’nin yer aldığı 2021 takvimi satışa sunuldu.



