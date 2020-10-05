MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 2021 takviminde yer alan Kelly Brooks seksi kıvrımlarıyla büyüledi

2021 takviminde yer alan Kelly Brooks seksi kıvrımlarıyla büyüledi

05.10.2020 13:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
2021 takviminde yer alan Kelly Brooks seksi kıvrımlarıyla büyüledi

Heart Radio sunucusu 40 yaşındaki Kelly, 20 yıl sonra ikinci kez poz verdiği 2021 takviminde çarpıcı görünümüyle dikkat çekti.

Kelly Brooks yalnızca güzelliği ile değil, aşk hayatıyla da yıllara meydan okuyor. Model ve oyuncu Jeremy Parisi ile bir ilişkisi olan Kelly, sevgilisi hakkında yaptığı açıklamada “Erkek arkadaşım 35 yaşında ve bildiğiniz gibi bir İtalyan. Geniş kıvrımlı kadınları seviyor. Kıvrımlar her zaman iyi bir şeydir. Yaşlandıkça seks de daha iyi oluyor çünkü kendinize güven kazanıyorsunuz” dedi.

Kelly, 2021 takvimi için giydiği altın sarısı mayosu içinde göz kamaştırıyor.
1

Leopar desen içindeki Kelly, kendine hayran bıraktı.
2

Yaşlanmanın acantajlarından bahseden Kelly “Yaşlandıkça sevdiğiniz şeyleri anlıyorsunuz ve onları dile getirmekten korkmuyorsunuz. Gençken hoşunuza giden şeylerden söz edemezdiniz. Ama yaşlandıkça ne istediğinizden emin oluyorsunuz” dedi.

2021 takvimi için poz veren Kelly Brooks, kıvrımlarını cesurca sergiledi.
3

Kelly, dekolteli giysisi içinde inanılmaz görünüyor.
4

Kelly’nin yer aldığı 2021 takvimi satışa sunuldu.
5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpermarkette panik anları! Herkes kaçmaya başladı Süpermarkette panik anları! Herkes kaçmaya başladı
Sevgilisi göğsünü kapatmaya çalıştı ama... Sevgilisi göğsünü kapatmaya çalıştı ama...
Yeni şarkısı ne kadar izlendi?Yeni şarkısı ne kadar izlendi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermiş

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermiş

Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle

Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Taksim'deki değnekçiler yine devrede: Bir saati 15 lira

Taksim'deki değnekçiler yine devrede: Bir saati 15 lira

Tuba Büyüküstün kızlarıyla çekilen fotoğrafları paylaştı

Tuba Büyüküstün kızlarıyla çekilen fotoğrafları paylaştı

Köpeklerin bulduğu kafatası olayında yeni gelişme

Köpeklerin bulduğu kafatası olayında yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kırmızı Oda paylaşımı güldürdü! 'Kocam izin vermiyor...'

Kırmızı Oda paylaşımı güldürdü! 'Kocam izin vermiyor...'

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!

İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!

Sevilen dizide skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı

Sevilen dizide skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı

Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş

Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş

Diğer Haberler

Doya Doya Moda jüri üyesi Kemal Doğulu’nun dövmesi şaşırttı!

Koluna o ismin fotoğrafını kazıttı!

Chiara Ferragni'nin ikinci bebek heyecanı

İkinci bebek heyecanı

Müde Anlı'da Tuğba Keleş cinayetinde dehşete düşüren ses kaydı ortaya çıktı: Erdoğan'a tapıyorum diyeceksin

Dehşete düşüren ses kaydı ortaya çıktı: Erdoğan'a tapıyorum diyeceksin

Çocuktan Al Haberi sunucu Doğa Rutkay’a Evrim Akın’dan tam destek geldi!

Eski sunucudan ilk yorum geldi!

'Ken Bebek' Jessica Alves geçtiğimiz yıl kadın olmuştu! Sokakta aşka geldi

Sevgilisi göğsünü kapatmaya çalıştı ama...

Seda Sayan'dan operasyon sonrası ilk paylaşım

Operasyon sonrası ilk paylaşım! Nefes kesti...

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.