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2021 Volkswagen Polo'dan resmi görsel geldi! Tanıtım tarihi de belli oldu

19.04.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, 2021 Volkswagen Polo'nun resmi görüntüsünü paylaştı. Volkswagen ayrıca ''2021 Volkswagen Polo ne zaman çıkacak?'' sorusuna da otomobilin tanıtım tarihini açıklayarak yanıt verdi.

2021 Volkswagen Polo'dan resmi görsel geldi! Tanıtım tarihi de belli oldu

Volkswagen Polo, markanın Golf serisi kadar ikonik bir model haline geldi. Yıllardan beri Alman otomobil üreticisinin üretim bandından çıkan Volkswagen Polo'nun yakında 2021 Volkswagen Polo ile güncellenmesi bekleniyor. Hatta bu beklentiler artık resmiyete dökülmüş durumda. Zira Volkswagen, bir basın bülteni aracılığıyla 2021 Volkswagen Polo'nun resmi görselini kamuoyuna sundu.

İŞTE 2021 VOLKSWAGEN POLO'NUN RESMİ GÖRSELİ

2021 Volkswagen Polo, aslında bir süredir casus fotoğraflarıyla karşımıza çıkan bir model. Şimdi ise Volkswagen otomobilin resmi görselini bizlerle buluşturdu. İsterseniz lafı fazla uzatmadan otomobil için yayınlanan görsele bakalım. Görselde bizleri 2021 Volkswagen Polo'nun ön ızgarası karşılıyor. Burada dikkatimizi çeken nokta yeniden tasarlandığı gözlenen LED farlar, LED şerit ve mor renk oluyor. Otomobilin genelinde nasıl durduğunu kestiremediğimiz mor renk, paylaşılan görselde oldukça ilginç görünüyor.

2021 Volkswagen Polo

Yeni Polo'nun teknik özellikleri ve diğer detayları yapılan paylaşımda yer almadı. Ancak otomobilin titiz bir şekilde makyajlanacağı söyleniyor. Bu kapsamda arka stop lambalarının tasarımının değişmesi, iç mekandaki teknolojik donanımların yenilenmesi ve motor seçeneklerinin güncellenmesi bekleniyor.

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2021 VOLKSWAGEN POLO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Volkswagen'in açıklamasına göre ise 2021 Volkswagen Polo 22 Nisan Perşembe günü üzerindeki örtüyü kaldıracak.

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