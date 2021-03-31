Volkswagen'in 'Voltswagen' değişikliği 1 Nisan şakası çıktı!

Volkswagen'in isim değişikliğine gideceğine yönelik pazartesi gününden beri önemli gelişmeler yaşandı. İlk olarak Volkswagen'in yanlışlıkla yayınladığı ve daha sonra kaldırdığı bir basın bülteni, tabiri caizse ortalığı karıştırdı. Zira bülten, Volkswagen'in Mayıs 2021'den itibaren ABD operasyonu için adını "Voltswagen of America" olarak değiştireceğinden bahsediyordu.

Salı günü ise Volkswagen yanlışlıkla yayınladığı basın bültenini, resmi olarak paylaştı ve ''Voltswagen'' ismini doğruladı. Ancak Volkswagen tarafından resmi bir açıklama olarak paylaşılsa bile bu değişikliğin 1 Nisan şakası olabileceği ihtimali hiç de azımsanmayacak gibi değildi. Nitekim, yaşanan bir takım gelişmeler sonrası o ihtimalin gerçek olduğu ortaya çıktı.

VOLKSWAGEN SÖZCÜSÜ AÇIKLAMA YAPTI

Daha önce bizim de bahsettiğimiz şekilde, Volkswagen'in dünya çapında olay yaratan isim değişikliği kararının 1 Nisan şakası olduğu belli oldu. Volkswagen Sözcüsü Mark Gillies, konuyla alakalı yaptığı açıklamada, "Yeniden adlandırma, 1 Nisan Şakası Günü ruhuna uygun bir duyuru olacak şekilde tasarlandı ve tamamen elektrikli ID.4 SUV'nin lansmanına dikkat çekildi. Herkese elektrikli mobilite getirme taahhüdümüzü işaret etti" ifadelerini kullandı. Yani Alman otomobil üreticisi, ABD operasyonlarının adını “Voltswagen of America” olarak değiştirmeyecek.