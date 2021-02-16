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  4. 2021 yılında Instagram’da en çok takipçiye ulaşan isimler yayınlandı

2021 yılında Instagram’da en çok takipçiye ulaşan isimler yayınlandı

Seray Üstün Seray Üstün 16.02.2021 10:34 | Son Güncelleme:
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2021 yılında Instagram’da en çok takipçiye ulaşan isimler yayınlandı

Sosyal medyanın gündelik hayatta daha geniş bir yer kaplamasıyla beraber dünyaca ünlü isimlerin takipçileri her geçen gün artmaya başladı. Sosyal medya fenomenlerinin yanında sanat dünyasının sevilen isimleri de yakından takip edildi. Sizler için 2021 yılın ilk ayında takipçisi sayısını arttıran ünlü isimleri araştırdık.

Koronavirüs pandemisinin getirdiği karantina uygulaması sosyal medyada harcanan zamanı da arttırdı. Sosyal medyada gün geçtikçe ünlenen isimler kazançlarıyla da gözleri üzerine çevirmeyi başardı. İşte sosyal medya takipçileriyle dikkat çeken isimler...

KEVIN HART

KEVIN HART

104 milyon takipçisi bulunan Hart, takip ettiği 777 kişiyle de listede yerini almayı başardı. Komedyen ve oyuncu olan Hart, sosyal medya hesabından yaptığı komik paylaşımlarla dikkatleri çekiyor.

KATTY PERRY

KATTY PERRY

Gerçek adı Katheryn Elizabeth olan ünlü şarkıcı sahne adı olan Katty Perry ile biliniyor. 37 yaşındaki sanatçı 122 milyon takipçiyle listedeki yerini aldı. 642 takipçisi olan ünlü sanatçı sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanıyor.

MILEY CYRUS

miley

Destiny Hope Cyrus ya da ad değiştirdikten sonraki adıyla Miley Ray Cyrus, 2021 yılının ilk ayında 122 milyon takipçisiyle listeye girmeyi başardı. Attığı her adım yakından takip edilen ünlü isim sevenleriyle sosyal medya hesaplarından buluşmayı ihmal etmiyor.

NICKI MINAJ

NICKI MİNAJ

Onika Tanya Maraj veya sahne adıyla Nicki Minaj 129 milyon takipçisiyle Ocak ayına damga vurdu. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı sürdüren Minaj, 448 kişiyi takip ediyor.

KHLOE KARDASHIAN

khole kardashian

Kardashian ailesinin bir üyesi olarak şov dünyasına adım atan Khloe Kardashian 2021 yılının ilk ayında da takipçisi sayısını arttırdı. 129 milyon takipçisine rağmen Khloe sadece 76 kişiyi takip etmeyi tercih ediyor.

JUSTIN BIEBER

justin bieber

Sanat dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan Justin Bieber, küçük yaşlarda sahneyle tanıştı. 162 milyon takipçisiyle sosyal medyanın aktif isimlerinden biri olan Bieber 535 kişiyi takip ediyor.

BEYONCE

BEYONCA

Latin özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken Beyonce, sanat dünyasındaki kariyerini sosyal medyaya da yansıttı. 165 milyon takipçisine karşın ünlü sanatçı sosyal medyadan kimseyi takip etmemesiyle dikkatleri çekiyor.

LEO MESSI

messi

Futbol dünyasının en ünlü isimlerinden biri olarak kabul edilen Messi, yeşil sahlardaki başarısını sosyal medya hesabına da taşıdı. Messi 2021 yılın ilk ayında 183 milyon takipçisiyle listedeki yerini aldı. Dünyanın pek çok bölgesindeki kullanıcıların takip ettiği isim yalnızca 234 kişiyi takip ediyor.

KIM KARDASHIAN

kim kardahian

Kardashian ailesinin en bilinen üyesi olan Kim, 204 milyon takipçisiyle sosyal medyanın en çok takip edilen isimleri arasındaki yerini korudu. Kardashian yakın çevresi ve ailesi olmak üzere 118 kişi takip ediyor.

SELENA GOMEZ

SELENA GOMEZ

Sanat sektöründe dünyanın en bilinen isimleri arasında bulunan Gomez, 209 milyon takipçisiyle sosyal medyanın en aktif isimlerinden biridir. Ünlü oyuncu ve şarkıcı Gomez ise sosyal medya hesabından yalnızca 163 kişiyi takip etmeyi tercih ediyor.

KYLIE JENNER

KYLIE JENNER

Ünlü model Kylie Jenner ise 2021 yılının ilk ayında takipçisi sayısının 215 milyona taşımayı başardı. Milyonlarca takipçisine rağmen Jenner sadece 55 kişi takip ediyor.

CRISTIANO RONALDO

RONALDO

Futbol dünyasının bir diğer ünlü ismi ise Ronaldo olarak karşımızı çıkıyor. Futbol konusundaki başarısı ve yeteneğinin yanında reklam filmlerinde de rol alan Ronaldo 261 milyon takipçisiyle sosyal medyanın gözde isimlerinden biri oldu.

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