2021 yılında Instagram’da en çok takipçiye ulaşan isimler yayınlandı

Koronavirüs pandemisinin getirdiği karantina uygulaması sosyal medyada harcanan zamanı da arttırdı. Sosyal medyada gün geçtikçe ünlenen isimler kazançlarıyla da gözleri üzerine çevirmeyi başardı. İşte sosyal medya takipçileriyle dikkat çeken isimler...

KEVIN HART

104 milyon takipçisi bulunan Hart, takip ettiği 777 kişiyle de listede yerini almayı başardı. Komedyen ve oyuncu olan Hart, sosyal medya hesabından yaptığı komik paylaşımlarla dikkatleri çekiyor.

KATTY PERRY

Gerçek adı Katheryn Elizabeth olan ünlü şarkıcı sahne adı olan Katty Perry ile biliniyor. 37 yaşındaki sanatçı 122 milyon takipçiyle listedeki yerini aldı. 642 takipçisi olan ünlü sanatçı sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanıyor.

MILEY CYRUS

Destiny Hope Cyrus ya da ad değiştirdikten sonraki adıyla Miley Ray Cyrus, 2021 yılının ilk ayında 122 milyon takipçisiyle listeye girmeyi başardı. Attığı her adım yakından takip edilen ünlü isim sevenleriyle sosyal medya hesaplarından buluşmayı ihmal etmiyor.

NICKI MINAJ

Onika Tanya Maraj veya sahne adıyla Nicki Minaj 129 milyon takipçisiyle Ocak ayına damga vurdu. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı sürdüren Minaj, 448 kişiyi takip ediyor.