2021 yılının en zor telaffuz edilen kelimeleri açıklandı! Listede Nusret de var

Teknolojinin gelişmesiyle beraber günlük hayat içinde sosyal medyanın etkileri artmaya başladı. Sosyal medyanın etkisiyle her gün yeni bir trend ortaya çıkıyor. Global dünya düzeninde sosyal medya kullanıcıları doğan yeni trendlere ayak uydurmaya çalışıyor. 2022 yılına az bir süre kala dil öğrenme uygulaması Babbel, son 12 ayda insanların telaffuzunda en çok zorlandığı kelimeleri açıkladı.

İngiliz Verbatim Muhabirleri Enstitüsü, haber spikerlerinden, spor yorumcularına veya sıradan bir vatandaşa kadar 2021’in sık kullanılan ve telaffuz etmekte zorlanılan sözcüklerini belirledi. İşte 2021’in en zor telaffuz edilen kelimeleri...

DALGONA (tal-goh-NAH)

Netflix’in izlenme rekorları kıran dizisi Squid Game’in tüm dünyada popüler olmasından sonra eritilmiş şeker ve kabartma tozundan yapılan Kore kurabiyesi en çok kullanılan kelimeler arasında girdi. Squid Game’in bir bölümündeki kurabiye, telaffuzuyla birçok insanı zorladı.

DOGECOIN (DOHJ-koin)

Elon Musk ile popüler hale gelen Dogecoin isimli kripto paranın son dönemde birçok yatırımcısı bulunuyor.

GİNA COLADANGELO (JEE-nah co-lah-DAN-gelo)

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ile yakalanan iş kadını Gina Coladangelo uzun süre konuşuldu, ancak isminin telaffuzunda da oldukça sıkıntı yaşandı. Hancock da bu olayın ardından istifa etti.

GIORGIO CHIELLINI [JYOR-jyo kyi-LEE-nee]

İtalya’nın 11 Temmuz’daki finalde İngiltere’yi penaltılarla yendiği 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda İtalya’nın kaptanı olan Chiellini maçın en tartışmalı ismi olmuş ve uzun süre konuşulmuştu.

MANESKİN [MOH-ne-skin]

Mayıs ayında düzenlenen Eurovision 2021’in kazananı İtalya’dan Måneskin olmuştu. Danca ‘ay ışığı anlamına gelen’ Måneskin bu yıl çokça yanlış telaffuz edildi.

NUSR-ET [nus-RET]

Tüm dünyada Salt-Bea (tuzlama) hareketiyle büyük ün kazanan işletmeci Nusret Gökçe, Londra’da açtığı restoranla çok konuşulmuş, uzun süre manşetlerden düşmemişti.

SHEIN [SHEE-in]

Bu kelime Türkiye’ye pek uğramamış çünkü ünlü bir Çinli moda şirketinden ortaya çıktı. Sosyal medyada da viral olan ‘Shein haul’ trendinin merkezinde yer alıyor.



