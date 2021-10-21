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2022 Eurovision ne zaman? Türkiye katılacak mı? İşte yarışacak ülkeler…

21.10.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılında yapılan Eurovision yarışmasını İtalya’dan Måneskin grubu kazanmıştı. İtalya’nın Torino şehrinde yapılacak 2022 Eurovision yarışmasına katılacak ülkeler açıklandı. 2013’te puanlama sistemindeki haksızlığı gerekçe gösteren Türkiye, Eurovision’dan çekildiğini duyurarak, yarışmaya bir daha katılmayacağını açıklamıştı.

2022 Eurovision ne zaman? Türkiye katılacak mı? İşte yarışacak ülkeler…

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, sosyal medyadan Eurovision için yeniden görüşmelere başlandığını açıklamıştı. Kuzey Avrupa’dan çok iyi birinin Eurovision’un başına geldiğini vurgulayan Eren, 2021’de yapılan yarışmanın çok başarılı olduğunu kaydederek, yeni gelen isimle görüşmelerin başladığını duyurmuştu.

EUROVISON BU SENE NEREDE YAPILACAK?

2021’de İtalya’dan Måneskin grubunun Eurovision şarkı yarışmasını kazanmasından dolayı bu yıl yarışma İtalya’nın Torino kentinde yapılacak.

Eurovision organizasyonundan Martin Österdahl, yaptığı açıklamada, önümüzdeki mayıs ayında Torino'da ikonik Eurovision kupasını kazanmak için bir defa daha 40'tan fazla yayıncının yarışmasından dolayı heyecanlı olduklarını belirtmişti.

Österdahl, İtalyan yayıncı Rai'den gelen ekibin, tüm delegasyonları yeni bir ev sahibi kentte ağırlamak ve Eurovision Şarkı Yarışması'nın, yaklaşık 200 milyon izleyici tarafından beklenen heyecanı ve son teknoloji ürünü gösteriyi sunmasını sağlamak için çalıştığını vurguladı.

2022 Eurovision ne zaman? Türkiye katılacak mı? İşte yarışacak ülkeler…

2022 EUROVISON ŞARKI YARIŞMASI NE ZAMAN?

10 Mayıs ve 12 Mayıs’ta 2 defa yarı final mücadelesinin yaşanacak Eurovision’un finali 14 Mayıs’ta yapılacak. Eurovision, Torino’daki PalaOlimpico stadyumunda yapılacak.

2022 Eurovision ne zaman? Türkiye katılacak mı? İşte yarışacak ülkeler…

TÜRKİYE EUROVISON’A KATILACAK MI?

Türkiye, 2013’te puanlama sistemindeki haksızlık nedeniyle Eurovision’dan çekilme kararı almıştı. Fakat Türkiye, haziran ayında Eurovision’a tekrardan katılma sinyali vermiş, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, sosyal medyadan yarışmayla ilgili tekrar görüşmelere başlandığını duyurmuştu. Eren, "Eurovision’un başına Kuzey Avrupa’dan çok iyi biri geldi. Bence bu sene çok başarılıydı. Uzun zaman sonra güzel bir yarışma yaptılar. Yeni gelenle bizim arkadaşlar görüşmeye başladı. Ne olur bilemem" ifadelerini kullanmıştı.

Eurovision, 65 senedir yapılsa da Türkiye yarışmaya ilk kez 1975’te katılmıştı. Bugüne kadar en büyük başarısını 2003’te Sertab Erener’in birinciliğiyle gösteren Türkiye, 2022 Eurovision Şarkı Yarışması’nda yarışmayacak.

2022 Eurovision ne zaman? Türkiye katılacak mı? İşte yarışacak ülkeler…

EUROVISON’A KATILACAK ÜLKELER

İşte 2022 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılacak ülkeler:

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Arnavutluk, Avustralya, Ermenistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Finlandşya, Fransa, Gürcistan, Letonya, Litvanya, Malta, İrlanda, İsrail, İtalya, Kuzey Makedonya, Norveç, Polonya, Moldova, Karadağ, Hollanda, San Marino, Sırbistan, Slovenya, Portekiz, Romanya, Rusya, İsviçre, Ukrayna, İspanya, İsveç, İngiltere.

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Türkiye
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