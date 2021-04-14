2022 iPhone serisi için yeni iddialar: 'Mini' iPhone gidiyor, 8K video desteği geliyor!

Apple iPhone 12 mini ile yeni bir dönemi başlattı. Zira iPhone ailesine ilk kez 5,4 inçlik mini bir model eklendi. Fakat gelen raporlar iPhone 12 mini için satışların beklendiği kadar iyi gitmediğini gösterdi. Hatta raporlardan bazıları, iPhone 12 mini'nin üretiminde azalmaya gidildiğini iddia etti. Fakat buna rağmen, Apple'ın iPhone 13 serisinde bir mini modele yer vermeye devam edeceği söylendi. iPhone 13'ü bilemiyoruz ancak iPhone 14 olarak adlandırılması beklenen 2022 iPhone modelleri, ünlü analist Ming-Chi Kuo'ya göre bir mini model olmadan gelebilir.

iPHONE 13 MİNİ 'SON MİNİ' OLABİLİR

Apple analisti Ming-Chi Kuo, yaklaşmakta olan 2022 model iPhone serisinde, 5,4 inçlik iPhone mini'nin bulunmayacağını belirtti. Kuo'ya göre iPhone 14 ailesinde iki adet 6,1 inçlik iPhone ve iki adet 6,7 inçlik iPhone yer alacak. Bu iPhone'lardan ikisi, (muhtemelen 6,1 inçlik modeller) mevcut iPhone 12 serisine benzer şekilde alt modeller olacakken, geriye kalan iki model ise üst düzey modeller olacak.

ÜST DÜZEY iPHONE 14, 8K VİDEO ÇEKEBİLECEK

Ming-Chi Kuo'nun iPhone 14 serisi için öngörüleri bununla da sınırlı değil. Kuo, telefonların önemli kamera güncellemeleri ile geleceğini belirtiyor. Ünlü analiste göre, üst düzey iPhone 14 modelleri 48 MP ana kameraya ev sahipliği yapacak ve 8K video çekebilecek. Ayrıca üst düzey telefonlar, 2.5μm piksel aralığına sahip olacak ve 12MP görüntüler elde edebilecek. Mevcut iPhone 12 modelleri ise 1.7um piksel boyutuna sahip. Tüm bunlar gerçekten iPhone ailesi adına önemli gelişmeler.