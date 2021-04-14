HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. 2022 iPhone serisi için yeni iddialar: 'Mini' iPhone gidiyor, 8K video desteği geliyor!

2022 iPhone serisi için yeni iddialar: 'Mini' iPhone gidiyor, 8K video desteği geliyor!

14.04.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü analist Ming-Chi Kuo, henüz iPhone 13 modelleri piyasaya sürülmemişken, 2022 model iPhone modelleri hakkında yeni iddialar ortaya attı. Kuo'ya göre, Apple 2022 model iPhone serisinde, 5,4 inçlik bir mini modele yer vermeyecek. Üstelik telefonlar, önemli kamera güncellemeleri ile gelecek.

2022 iPhone serisi için yeni iddialar: 'Mini' iPhone gidiyor, 8K video desteği geliyor!

Apple iPhone 12 mini ile yeni bir dönemi başlattı. Zira iPhone ailesine ilk kez 5,4 inçlik mini bir model eklendi. Fakat gelen raporlar iPhone 12 mini için satışların beklendiği kadar iyi gitmediğini gösterdi. Hatta raporlardan bazıları, iPhone 12 mini'nin üretiminde azalmaya gidildiğini iddia etti. Fakat buna rağmen, Apple'ın iPhone 13 serisinde bir mini modele yer vermeye devam edeceği söylendi. iPhone 13'ü bilemiyoruz ancak iPhone 14 olarak adlandırılması beklenen 2022 iPhone modelleri, ünlü analist Ming-Chi Kuo'ya göre bir mini model olmadan gelebilir.

iPHONE 13 MİNİ 'SON MİNİ' OLABİLİR

Apple analisti Ming-Chi Kuo, yaklaşmakta olan 2022 model iPhone serisinde, 5,4 inçlik iPhone mini'nin bulunmayacağını belirtti. Kuo'ya göre iPhone 14 ailesinde iki adet 6,1 inçlik iPhone ve iki adet 6,7 inçlik iPhone yer alacak. Bu iPhone'lardan ikisi, (muhtemelen 6,1 inçlik modeller) mevcut iPhone 12 serisine benzer şekilde alt modeller olacakken, geriye kalan iki model ise üst düzey modeller olacak.

iPhone

ÜST DÜZEY iPHONE 14, 8K VİDEO ÇEKEBİLECEK

Ming-Chi Kuo'nun iPhone 14 serisi için öngörüleri bununla da sınırlı değil. Kuo, telefonların önemli kamera güncellemeleri ile geleceğini belirtiyor. Ünlü analiste göre, üst düzey iPhone 14 modelleri 48 MP ana kameraya ev sahipliği yapacak ve 8K video çekebilecek. Ayrıca üst düzey telefonlar, 2.5μm piksel aralığına sahip olacak ve 12MP görüntüler elde edebilecek. Mevcut iPhone 12 modelleri ise 1.7um piksel boyutuna sahip. Tüm bunlar gerçekten iPhone ailesi adına önemli gelişmeler.

Siri haklı çıktı: Apple yeni etkinliğini resmen açıkladı! İşte tarihiSiri haklı çıktı: Apple yeni etkinliğini resmen açıkladı! İşte tarihi

ÇENTİĞE VEDA, PERİSKOP LENSE MERHABA

Kuo, Apple'ın 2023'te iPhone'larda bir periskop telefoto lens kullanacağı iddiasında. Ünlü analist, buna ek olarak, 2023 yılında çentiğin ortadan kaldırılabileceğini da söylüyor. Analiste göre, ortadan kalkan çentik yerine ise ekran altı Face ID teknolojisi gelecek. İddialar oldukça dikkat çekici olsa da Apple'dan bu iddiaları doğrulayacak herhangi bir resmi bilgi gelmiş değil.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey alev topuna döndü, bütün camlar aşağı döküldü! Neden olan şeyi görünce şaşkına döneceksiniz Her şey alev topuna döndü, bütün camlar aşağı döküldü! Neden olan şeyi görünce şaşkına döneceksiniz
GSM operatörü internet hediye ediyorGSM operatörü internet hediye ediyor
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi

Simpsonlar'dan Bitcoin için sonsuzluk mesajı!

Simpsonlar'dan Bitcoin için sonsuzluk mesajı!

Kuyumculuğa kural getirildi!

Kuyumculuğa kural getirildi!

Bakanlık tek tek açıkladı: Kısıtlamadan muaf olacaklar

Bakanlık tek tek açıkladı: Kısıtlamadan muaf olacaklar

Cumhurbaşkanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Cumhurbaşkanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

İlçeyi savaş alanına çeviren kavga

İlçeyi savaş alanına çeviren kavga

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Savcı ve doktor arasındaki gerginlikte yeni gelişme

Savcı ve doktor arasındaki gerginlikte yeni gelişme

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

CHP Antalya İl Başkanı Bayar görevden alındı

CHP Antalya İl Başkanı Bayar görevden alındı

Dünyayı ayağa kaldıran krizin ardından İsrail'den ilk açıklama!

Dünyayı ayağa kaldıran krizin ardından İsrail'den ilk açıklama!

Reuters: Türkiye'de sert korona önlemleri geliyor

Reuters: Türkiye'de sert korona önlemleri geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.