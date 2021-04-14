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Siri haklı çıktı: Apple yeni etkinliğini resmen açıkladı! İşte tarihi

14.04.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple 2021'in ilk Apple etkinliği için resmi tarih verdi. Dün sesli asistan Siri tarafından verilen tarih, doğru çıktı. Apple'ın yeni etkinliğinde yeni iPad Pro modellerini görücüye çıkarması muhtemel.

Siri haklı çıktı: Apple yeni etkinliğini resmen açıkladı! İşte tarihi

Apple etkinliği için gözler teknoloji devine çevrilmişti. Ancak dün bu konuda ilginç bir gelişme yaşanmıştı. Apple'ın sesli asistanı Siri, '''Bir sonraki Apple etkinliği ne zaman?'' sorusuna "Özel etkinlik, 20 Nisan Salı günü Cupertino, CA’daki Apple Park’ta. Tüm ayrıntıları Apple.com’dan öğrenebilirsiniz." cevabını vermişti. Bir nevi Apple'ın 2021'deki ilk büyük etkinliğinin tarihini ağzından kaçırmıştı. Ancak Apple resmi bir açıklama yapmamıştı. Nitekim Apple beklenen açıklamayı sonunda yaptı.

APPLE TARİH VERDİ, SİRİ'Yİ HAKLI ÇIKARDI

Apple, 20 Nisan 2021 günü bir etkinlik düzenleyeceğini resmen duyurdu. Yani Apple'ın 2021'deki ilk büyük etkinliği, tam da Siri'nin söylediği gibi 20 Nisan günü düzenlenecek. Etkinlik TSİ 20:00'da başlayacak ve Apple'ın web sitesi üzerinden canlı yayınlanacak. Peki Apple 20 Nisan etkinliğinde neler tanıtacak?

Apple etkinlik

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iPAD PRO, AIRTAGS VE FAZLASI

iPad Pro söylentileri uzun bir zamandır gündemde. Bu anlamda Apple'ın etkinlikte iki farklı boyutta iPad Pro modellerini görücüye çıkartması bekleniyor. Bu modellerden en büyüğünün Mini LED ekrana sahip olacağı söyleniyor. Üstelik Apple'dan beklentiler sadece iPad Pro ile de sınırlı değil. iPhone 12'nin tanıtılması ile birlikte gündeme gelen AirTags takip aksesuarlarının da bu etkinlikte sahneye çıkması gayet olası görünüyor. Apple bunun dışında birkaç sürpriz daha yapabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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