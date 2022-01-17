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2022 Survivor Panorama sunucuları kimler? İşte Survivor Panorama yeni sezon sunucuları!

17.01.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'de ekrana gelen Survivor Panorama bu sene de ekran macerasına başladı. All Star sezonunun yorumlanacağı programın sunucuları merak ediliyor. Panorama, hafta içi her gün ekranlarda olacak. Peki Survivor Panorama sunucuları kimler? İşte 2022 Survivor Panorama yeni sezon sunucuları!

2022 Survivor Panorama sunucuları kimler? İşte Survivor Panorama yeni sezon sunucuları!

Survivor All Star'ın başlaması sonrası Survivor Panorama da ekran macerasına başladı. Haftanın 5 günü ekranlarda olacak olan Survivor Panorama gün içinde 13.30-16.00 saatleri arasında ekranlarda olacak.

2022 SURVİVOR PANORAMA SUNUCULARI KİMLER?

2022 yılında Survivor Panoramo'nın yeni sezonunda sunucular olarak Damla Can, Kübra Açıl ve Hakan Hatipoğlu yer alacak.

DAMLA CAN KİMDİR?

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Survivor'ın eski yarışmacılarından Damla Can, 1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Genç yaşlarından itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışmaktadır. Damla Can, 2016 yılındaki Survivor yarışmasında yer almıştır. 2016 yılındaki Survivor yarışmasında finale kalan Damla Can, finalde ise kaybetmişti. Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri de veren Damla Can, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekmiştir. Damla Can, 2018 Survivor All Star yarışmasında All Starlar takımında mücadele ederken, gönüllüler takımına transfer olmuştur.

KÜBRA AÇIL KİMDİR?

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Kübra Açıl, sunuculuk ve spor muhabirliği yapmaktadır. İstanbul Üniversitesi BESYO mezunu olan Açıl, kamera önünde ve arkasında da görev almıştır. "Yetenek Sizsiniz" ve "Survivor"da da görev almıştır. Şeyma Subaşı'ya çok benzetilen ve Subaşı'nın ablası olan Kübra Açıl'ın bir de Duru adında bir kızı bulunmaktadır.

HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR?

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Survivor'ın eski yarışmacılarından olan oyuncu, sutopu oyuncusu ve sunucu Hakan Hatipoğlu, 28 Kasım 1979 tarihinde Çanakkale’de dünyaya gelmiştir. Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitimi almıştır. Ekranda ilk olarak “Var Mısın Yok Musun?” yarışmasıyla tanınmış ve bu yarışmada tanıştığı Gizem Hatipoğlu ile hayatını birleştirmiştir. 2010 senesinde ise Survivor Kızlar - Erkekler'de, 2015'te de Survivor All Star'da yarışmıştır. Yarışmada boyunca adada 17 hafta 124 gün kaldıktan sonra yarışmada 6. olmuştur.

Ayrıca milli bir sporcu olan Hakan Hatipoğlu, Adalarspor'da aktif olarak sutopu oynamıştır.2013 yılı Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Milli Takımı'nda yer almıştır.

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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Damla Can Hakan Hatipoğlu
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