2024'ün en çok kazanan ünlüleri arasında yer aldı... Hadise kazancını gayrimenkule yatırıyor! Rotayı bakın nereye çevirdi

Cesur sahne kostümleri, iddialı dansları ve aşk haberleriyle magazin manşetlerinden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise şimdi de kazancıyla gündeme geldi.

2024'ün en çok kazanan ünlüleri arasında yer alan Hadise kazancını gayrimenkule yatırıyor. Yıllar önce annesi Gülnihal Açıkgöz’e Belçika’dan ev alan şarkıcının, ailesine bir ev daha aldığı konuşuluyor.

Türkiye’de İstanbul ve Bodrum’da evi olan Hadise’nin son dönemde Yunanistan, Belçika ve Fransa’dan da ev aldığı iddia edildi. Son olarak ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı Esas Oğlan dizisindeki performansıyla çok konuşulan Hadise, sadece yurt dışına değil Türkiye’de de yatırımlarına devam ediyor.

ROTAYI ORAYA ÇEVİRDİ

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; ünlü ismin başta İzmir ve Bodrum olmak üzere tatil bölgelerinden daire aramaya başladığı öğrenildi. İstanbul’dan da ev bakan Hadise’nin bazılarını ise ailesine alıyor.

ALACAĞI ÜCRET ÇOK KONUŞULMUŞTU

Esas Oğlan dizisindeki sahneleri müstehcen bulunan Hadise'nin 8 bölümlük dizi için 10 milyon TL'ye el sıkıştığı iddia edilmişti.