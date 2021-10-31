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21 kedi zehirlenerek öldürüldü! Soruşturma başlatıldı

31.10.2021 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesinde iki mahallede 21 kedinin zehirlenerek öldürülmesi olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı. Vatandaşlarca beslenen sokak kedilerinin ölümünde tarım ilacı ile zehirleme şüphesi olduğu öğrenildi.

21 kedi zehirlenerek öldürüldü! Soruşturma başlatıldı

Edinilen bilgiye göre, Bodrum’a bağlı Kumköy Mahallesi İrmene mevkisinde 6 kedi mahalle sakinlerince ölü bulunmuştu. 6 kedinin de ortadan kaybolduğu mahallede Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri tutanak tuttu.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Petbulans ekibi de ölen hayvanları incelenmesi üzerine barınağa götürdü. Bodrum’da kedi ölümlerinin yaşandığı diğer mahalle Cumhuriyet Mahallesi oldu. Mahallede 15 kedi öldü. 2 mahallede bir kısmı sahipli, bir kısmı da vatandaşlarca beslenen sokak kedilerinin ölümünde tarım ilacı ile zehirleme şüphesi olduğu öğrenildi. İki olayla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık tarafından şüpheli şahıs veya şahısların bulunması için soruşturma başlatıldı. (İHA)

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