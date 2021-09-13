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  4. 21 yaşındaki genç Murat Nehri'nde hayatını kaybetti

21 yaşındaki genç Murat Nehri'nde hayatını kaybetti

13.09.2021 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta arkadaşlarıyla birlikte Murat Nehri’ne giren Polat Karadağ (21) boğularak yaşamını yitirdi.

21 yaşındaki genç Murat Nehri'nde hayatını kaybetti

Olay, saat 15.30 sıralarında Muş- Varto karayolunun 21’inci kilometresindeki Şenova köyü yakınından geçen Murat Nehri’nde meydana geldi. İddiaya göre iki arkadaşıyla suya giren Polat Karadağ, bir süre sonra gözden kayboldu. Sudan çıkan arkadaşlarının jandarmaya haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri ise nehirde botla arama başlattı. Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen de bölgede incelemelerde bulunarak suda kaybolan gencin ailesine tesellide bulundu.

KURBAĞA ADAMLAR BULDU

AFAD ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik arama çalışması sonuç vermeyince Van Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli Kurbağa Adamlardan yardım istendi. Polis dalgıçlar yaklaşık 1,5 saatlik arama sonucunda Karadağ’ın cansız bedenini olay yerinden 250 metre ileride buldu. Sudan çıkarılan gencin cesedini gören yakınları sinir krizi geçirdi. Ambulansa alınan Karadağ’ın cenazesi otopsi için Muş Devlet Hastanesine götürüldü. (DHA)

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Muş
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