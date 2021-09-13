HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Düzce'de yetiştirme yurdunda kalmak istemeyen genç kız odayı yaktı

Düzce'de yetiştirme yurdunda kalmak istemeyen genç kız odayı yaktı

13.09.2021 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'den, Düzce'ye sevk edilen N.D. (16), Düzce'deki yurtta kalmak istemediğini söyleyerek görevlilere dışarı çıkmak istediğini söyledi. Talebi kabul edilmeyen genç kız, odasındaki yatak ve yorganları ateşe verdi.

Düzce'de yetiştirme yurdunda kalmak istemeyen genç kız odayı yaktı

Akılalmaz olay, saat 20.30 sıralarında Düzce Fatih Mahallesi'nde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kız yetiştirme yurdunda meydana geldi.

KIZ YURTTA KALMAK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Eskişehir'den, Düzce'ye sevk edilen N.D. (16), Düzce'deki yurtta kalmak istemediğini söyleyerek görevlilere dışarı çıkmak istediğini söyledi.

Amasya'da korkutan yangın! Balkondan hortumla müdahale ettiAmasya'da korkutan yangın! Balkondan hortumla müdahale etti

GÖREVLİLER İZİN VERMEYİNCE ODAYI ATEŞE VERDİ

Görevlilerin izin vermemesi üzerine odasına dönen N.D yatak ve yorganları ateşe verdi. Durumun fark edilmesi üzerine görevliler yangın söndürme tüpleriyle yangını söndürerek durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri yurda dağılan dumanı tahliye etti.

Odasını ateşe veren N.D.'nin ise dumandan etkilendiği belirlenip, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındığı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Bahçelievler'de yatak ve baza imalathanesinde yangın çıktıBahçelievler'de yatak ve baza imalathanesinde yangın çıktı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Parmağına yüzük sıkıştı, soluğu itfaiyede aldıParmağına yüzük sıkıştı, soluğu itfaiyede aldı
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
Tonlarca ağırlıktaki göçüğün altında can verdiTonlarca ağırlıktaki göçüğün altında can verdi
Anahtar Kelimeler:
yangın Düzce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Falakacı kargocu olayında flaş gelişme: Kadınlardan birisi benim

Falakacı kargocu olayında flaş gelişme: Kadınlardan birisi benim

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Resmi Gazete'de yayınlandı! Artık Uzman erbaşlara da verilecek

Resmi Gazete'de yayınlandı! Artık Uzman erbaşlara da verilecek

ABD, "Öldürdük" demişti! Afganistan'daki operasyonda flaş detay

ABD, "Öldürdük" demişti! Afganistan'daki operasyonda flaş detay

Taksi parası ödemek istemeyen kızın yaptıkları 'pes' dedirtti

Taksi parası ödemek istemeyen kızın yaptıkları 'pes' dedirtti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.