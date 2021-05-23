22 Mayıs 2021 Cumartesi reyting sonuçları | 22 Mayıs'ta dizi, film ve programlar reytingde kaçıncı sırada yer aldı?

Reyting sonuçları pek çok izleyici tarafından merak ediliyor. 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü ekranlarda birçok başarılı yapım yer aldı. TRT1'de Gönül Dağı dizisi yer alırken, TV8'de sevilen eğlence programı Survivor yer aldı. Peki 22 Mayıs 2021 Cumartesi reyting sonuçları nasıl?

22 MAYIS CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI NASIL? İŞTE 22 MAYIS 2021 REYTİNG SONUÇLARI...

22 Mayıs Cumartesi günü ATV'de Kardeşlerim dizisi, FOX TV'de Savaşçı, TRT1'de Gönül Dağı dizisi, TV8'de Survivor, Star TV'de İbo Show gibi programlar yer aldı.

Kardeşlerim dizisi Total'de ilk sırada zirveye yerleşirken, AB'de ikinci oldu. Ona rakip TRT1'in Gönül Dağı dizisi ise Total'de ikinci sırada yer alırken, AB'de ilk sıraya yerleşmeyi başardı. Survivor Total'de 5. olurken, AB'de de yine 5. sırada yer aldı. İbo Show Total'de 9. sırada, AB'de ise 8. sırada yer aldı.

İşte Total ve AB grubunda ilk 10 reyting sonuçları:

TOTAL İLK 10 PROGRAM



1) KARDESLERIM ATV

2) GONUL DAGI TRT 1

3) GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4) GONUL DAGI (OZET) TRT 1

5) SURVIVOR TV8

6) SAVASCI FOX

7) KARDESLERIM (OZET) ATV

8) SHOW ANA HABER SHOW TV

9) IBO SHOW STAR TV

10) SAVASCI (OZET) FOX

AB İLK 10 PROGRAM



1) GONUL DAGI TRT 1

2) KARDESLERIM ATV

3) GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4) GONUL DAGI (OZET) TRT 1

5) SURVIVOR TV8

6) SAVASCI FOX

7) GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

8) IBO SHOW STAR TV

9) SHOW ANA HABER SHOW TV

10) GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV



