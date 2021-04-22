22 Nisan Dünya Günü tarihçesi | 22 Nisan Dünya Günü nedir? Dünya Günü mesajları ve sözleri

Dünya Günü, 1969 yılından beri dünyanın güzelliğini kutlayarak, maruz kaldığı çevre kirliliği ve tehditlere dikkat çekmek amacıyla her yıl 22 Nisan gününde kutlanır. İlk olarak Ulusal UNESCO Dünya Konferansı’nda John McConnel tarafından ortaya atılmıştır. Ve bu tarihten bir yıl sonra evrensel olarak kabul edilmiş ve tüm dünyada kutlanmaya başlanmıştır. Dünya Günü aracılığı ile dünyayı güzelleştirmek ve dünyamızı daha iyi bir yer haline getirmek için önerilerde bulunuluyor.

DÜNYA GÜNÜ NEDİR?

22 Nisan Dünya Günü, ilk olarak San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır.

John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks (gece ve gündüzün eşit olduğu) zamanı yani 21 Mart'ı önermiştir. Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson’un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir.