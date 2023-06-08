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22 yaşındaki kadının cansız bedeni tam 9 yıl sonra bulundu! Duvarın içinden çöp torbasına sarılı bir halde çıktı

08.06.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya’da yaşanan bir olay ülke gündeminde geniş yankı uyandırdı. Öldürüldüğü dönemde 22 yaşında olan Sibora Gagani isimli bir kadının cansız bedeni eski sevgilisinin evinin duvarından çöp torbasına sarılı bir halde bulundu. 9 yıl sonra aydınlatılan cinayet herkesi şaşkına çevirdi.

22 yaşındaki kadının cansız bedeni tam 9 yıl sonra bulundu! Duvarın içinden çöp torbasına sarılı bir halde çıktı

İspanya’da 2014 yılında hakkında kayıp başvurusunda bulunulan 22 yaşındaki Sibora Gagani isimli bir kadının polis tarafından devam eden çalışmalarda izine bir türlü rastlanmamıştı. Genç kadının eski sevgilisi Marco Gaio Romeo’nun şüpheli konuma gelmesinden ve gözaltına alındıktan sonra cinayeti itiraf etmesiyle birlikte 9 yıllık sır perdesi aralandı.

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Romeo’nun geçtiğimiz ay tutuklanmasından sonra evlerinde yapılan çalışmalarda genç kadının cansız bedeninin parçalara ayrılarak duvarda açılan bir oyuğa yerleştirildiği ve sonrasında yeniden tuğlalarla kapatıldığı ortaya çıktı.

ÖNCE BIÇAKLADI SONRASINDA ASİTLE YAKTI

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Gagani’nin üç çocuğundan birinin babası olan Romeo polise verdiği ifadesinde sevgilisini 14 kez bıçakladığını ve cansız bedenini parçalara ayırarak asitle yaktığını itiraf etti. Çiftin Torremolinos’taki evleri defalarca aranmasına rağmen cinayete dair herhangi bir kanıt bulunamamıştı. Ceset kalıntıları genç kadının kimliğinin DNA ile doğrulanması için Malaga’daki Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İspanya

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