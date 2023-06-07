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  4. Cani büyükanne, kızını ve üç torununu erişteyle zehirleyerek öldürdü! Cinayet nedeni şaşkına çevirdi... “Bakımları çok masraflıydı”

Cani büyükanne, kızını ve üç torununu erişteyle zehirleyerek öldürdü! Cinayet nedeni şaşkına çevirdi... “Bakımları çok masraflıydı”

07.06.2023 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'da bir mahkeme, engelli kızını ve üç torununu sütlü erişte zehir ekleyerek öldüren büyükanneyi 19 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Lidia Shiryaeva, dört akrabasına bakmanın çok külfetli hale gelmesi nedeniyle dörtlü cinayeti işlediğini açıkladı.

Cani büyükanne, kızını ve üç torununu erişteyle zehirleyerek öldürdü! Cinayet nedeni şaşkına çevirdi... “Bakımları çok masraflıydı”

Lidia Shiryaeva isimli bir kadın, kocasının Rusya'da bir araba kazasında kafa travması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ağır serebral palsili 23 yaşındaki kızı, oğlu ve üç torunuyla birlikte yaşıyordu. Büyükanne Shiryaeva kızı ve üç torununu erişteyle zehirleyerek öldürdü. Çıkartıldığı mahkemede cinayetleri itiraf eden Shiryaeva dört kişiye birden bakmanın masraflarına yetişemediğini söyledi.

CİNAYETLERİ KABUL ETTİ

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2021 yılında kocasının trafik kazasında hayatını kaybetmesi sonucunda Lidia Shiryaeva, beyin felci geçiren 23 yaşındaki kızını da alarak oğlu ve üç torunuyla birlikte yaşamaya başladı. Oğlu genellikle işte olduğu için babalarının ilgilenemediği üç çocuğunda bakımını Lidia Shiryaeva üstleniyordu. 3,5 ve 7 yaşlarından olan üç torunu ile engelli kızı öldüren Lidia Shiryaeva cinayeti mahkemede anbean itiraf etti.

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Büyükanne herkesin dikkatinin dağıldığı bir anda zehir alarak evine geri döndüğünü söyleyerek, “Herkesin dikkati dağılmışken dışarı çıkıp bir paket zehir getirdim. Kocamın arabasının torpido gözünde zehir olduğunu biliyordum.Erişteye katıp karıştırdım. Sonra torunlarıma ve kızıma o yemekten yedirdim” dedi.

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Birkaç gün içinde zehirli yemekten yiyen kurbanların hayatını kaybettiği ifade edilirken Shiryaeva’nın oğlu hala büyük bir şok yaşadığını dile getirdi.

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