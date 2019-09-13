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22 yıl önce kaybolan adamın cesedi Google Earth sayesinde bulundu

BBC BBC
13.09.2019 10:22 | Son Güncelleme

ABD'nin Florida eyaletinde 1997 yılında ortadan kaybolan William Moldt'un arabasına ve cesedine 22 yıl sonra Google Earth sayesinde ulaşıldı.

22 yıl önce kaybolan adamın cesedi Google Earth sayesinde bulundu

Florida'daki Lantana kasabasındaki bir gece kulübünden dönen 40 yaşındaki William Moldt, arabasıyla kayıplara karışmış, nerede olduğunun bulunamaması üzerine polisler soruşturmayı durdurmuştu.

Moldt'un kayıplara karıştığı bölgede yer alan Wellington kasabasının eski sakinlerinden biri, Google'un ayrıntılı uydu görüntülerini sağladığı Google Earth'te bölgeyi araştırırken bir gölün içinde bir aracın bulunduğunu fark etti.

Bunun üzerine gölün bulunduğu Moon Bay Circle bölgesinin yeni sahibine durumu iletti.

Arazinin yeni sahibi kendi drone'uyla da gölde bir araba olduğunu görüntüleyince durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine 28 Ağustos'ta polis arabayı gölden çekerek kemik kalıntılarına ulaştı.

Bir hafta sonra da bu kalıntıların Moldt'a ait olduğu ortaya çıktı.

'2007'DEN BERİ GERİLİYOR'

ABD'deki sonuçsuz kapatılan kayıp dosyalarına dair online bir veritabanı olan Charley Project, "arabanın 2007 yılından beri Google Earth'teki uydu görüntülerinde açık bir şekilde yer aldığını ancak bu zamana kadar kimsenin fark etmediğini" belirtti.

Polis, Moldt'un arabasının kontrolünü kaybettiğini ve göle uçtuğunu düşünüyor.

İlk soruşturma sırasında ise bunun gerçekleşmiş olabileceğine dair bir kanıt bulunmuyordu.

Polis sözcüsü Therese Barbera ise yıllar önce ne olduğuna dair tam olarak bir bilgiye ulaşamayacaklarını vurguladı.

KIZ ARKADAŞINI ARAMIŞTI

Ailesine Moldt'un kalıntılarına ulaşıldığının bilgisi iletildi.

Moldt'un kaybolduğu gece yerel saat ile 23:00'da gece kulübünü terk ettiği belirtiliyor.

Sessiz biri olarak tanımlanan Moldt'un o gece sarhoş olmadığı düşünülüyor.

Moldt'un kız arkadaşını 21:30'da aradığı ve yakında evde olacağını söylediği biliniyor.


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Anahtar Kelimeler:
GOOGLE EARTH ceset kayıp adam

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