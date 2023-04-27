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22 yıllık kocasını genç sevgilisiyle yakaladı! Eşi yasak aşkı inkar edince çılgına döndü

27.04.2023 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sierra Leone’de yaşanan bir ihanet olayı kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. İsmi açıklanmayan bir kadın bir kadın 22 yıllık kocasının kendisini aldattığından şüphelenerek adım adım takip etti. Sonunda eşini genç sevgilisiyle yakalayan kadın ihanetle yüzleşince büyük bir öfke nöbeti geçirdi.

22 yıllık kocasını genç sevgilisiyle yakaladı! Eşi yasak aşkı inkar edince çılgına döndü

Sierra Leone’de yaşayan ismi açıklanmayan bir kadın 22 yıllık kocasını genç bir kadınla yakaladı. Eşinin kendisini aldattığından şüphelenerek takip eden kadın iki çocuğunun babasını adının Christina olduğunu öğrendiği genç bir kadınla yakaladı. Eş ihaneti reddederken genç kadının sadece bir tanıdığı olduğunu söyleyerek kendisini savundu.

ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ

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Otelde kocası ve genç sevgilisini yakaladıktan sonra öfkeden deliye dönen kadın sokak ortasında eşiyle büyük bir tartışma yaşadı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında ihanete uğradığını gözleriyle gören kadın sinirle adamın üzerine yürüyüp bağırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Sierra Leone aldatmak ihanet

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