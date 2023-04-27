22 yıllık kocasını genç sevgilisiyle yakaladı! Eşi yasak aşkı inkar edince çılgına döndü

Sierra Leone’de yaşayan ismi açıklanmayan bir kadın 22 yıllık kocasını genç bir kadınla yakaladı. Eşinin kendisini aldattığından şüphelenerek takip eden kadın iki çocuğunun babasını adının Christina olduğunu öğrendiği genç bir kadınla yakaladı. Eş ihaneti reddederken genç kadının sadece bir tanıdığı olduğunu söyleyerek kendisini savundu.

ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ

Otelde kocası ve genç sevgilisini yakaladıktan sonra öfkeden deliye dönen kadın sokak ortasında eşiyle büyük bir tartışma yaşadı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında ihanete uğradığını gözleriyle gören kadın sinirle adamın üzerine yürüyüp bağırdı.