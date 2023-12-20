23 yıl sonra ikinci kez anne oldu! İpek Açar'dan oğlu ile ilk poz

2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan ile evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adında bir kızı olan İpek Açar, mutluluğu müzisyen Alper Kömürcü'de bulmuştu.

2019'da dünyaevine giren ünlü çift, geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini duyurmuştu. 14 Aralık 2023'te oğullarına kavuşan ikiliden İpek Açar, bebeğiyle ilk paylaşımını yaptı.

"HOŞ GELDİN AİLEMİZE"

Oğluna Ömer Alp adını veren Açar, bebeğinin yüzünü göstermediği kareye, "Canımız Ömer'imiz hoş geldin ailemize. Dualarınız için, bizimle sevindiğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Büyük Allah'ım isteyen herkese nasip etsin inşallah" ifadelerini not düştü.

Ünlü ismin paylaşımına binlerce beğeni ve tebrik yorumları yağdı.





