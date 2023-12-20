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  4. 23 yıl sonra ikinci kez anne oldu! İpek Açar'dan oğlu ile ilk poz

23 yıl sonra ikinci kez anne oldu! İpek Açar'dan oğlu ile ilk poz

20.12.2023 17:17 | Son Güncelleme:
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Alper Kömürcü ile 2019 yılında nikah masasına oturan İpek Açar, 14 Aralık'ta ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşadı. Oğluna Ömer Alp adını veren ünlü isim, bebeğiyle ilk paylaşımını yaptı.

2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan ile evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adında bir kızı olan İpek Açar, mutluluğu müzisyen Alper Kömürcü'de bulmuştu.

İpek Açar 2

2019'da dünyaevine giren ünlü çift, geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini duyurmuştu. 14 Aralık 2023'te oğullarına kavuşan ikiliden İpek Açar, bebeğiyle ilk paylaşımını yaptı.

İpek Açar 1

"HOŞ GELDİN AİLEMİZE"

Oğluna Ömer Alp adını veren Açar, bebeğinin yüzünü göstermediği kareye, "Canımız Ömer'imiz hoş geldin ailemize. Dualarınız için, bizimle sevindiğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Büyük Allah'ım isteyen herkese nasip etsin inşallah" ifadelerini not düştü.

İpek Açar 3

Ünlü ismin paylaşımına binlerce beğeni ve tebrik yorumları yağdı.

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