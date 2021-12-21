2485 yılından günümüze döndüğünü iddia etti! 2022 yılına girmeden 25 Aralık’a dikkat çekti

Kendisini zaman yolcusu olarak ilan eden bir kişi, 2021 yılının son ayının insanlığı etkileyen olaylara sahne olacağını belirtti. 2485 yılından geldiğini belirten “Thatonetimetraveler” ismiyle sosyal medyada paylaşım yapan zaman yolcusu, 2021 yılının son ayında gelecek yılları etkileyecek bir olayın yaşanacağını ifade etti.

“YAŞAM BİÇİMİ TAMAMEN DEĞİŞECEK”

2021 yılının insanlık için büyük zorluklar doğurduğunu ifade eden zaman yolcusu, 25 Aralık 2021 tarihinde ısrarcı oldu. Yaşanacak olayın ne olacağını söylemeyen Thatonetimetraveler, "25 Aralık'ta tüm dünya şok olacak. İnsanların yaşam biçimi tamamen değişecek. Bu tarih, yüzyıllar boyu hatırlanacak. İşte o gün yüzde 100 gelecekten geldiğime inanacaksınız" ifadelerini kullandı.



