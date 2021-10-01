2491 yılından gelen zaman yolcusunun uzaylılarla ilgili kehaneti dikkatleri çekti! O tarihe işaret etti

2491 yılından geldiğini iddia eden zaman yolcusu, 2022 yılında Dünya’ya çarpık görünüşlü dev uzaylıların geleceği kehanetini sosyal medya hesabından paylaştı. Binlerce takipçisi bulunan TikToker, ‘dünya dışı tür’ olarak isimlendirdiği varlıkların gelişinin dost canlısı olacağını söyledi.

TARİH VERDİ

Yaptığı paylaşımda arka planda mavi bir gökyüzü fotoğrafı kullanan zaman yolcusu, “Uzaylılar, gelecek yıl Dünya’da ilk kez görünecek. İlk göründükleri tarih tam olarak 24 Mayıs 2022” notunu ekledi.

Zaman yolcusu olduğunu iddia eden TikToker, 2491 yılına dair bilgileri vermeyi de ihmal etmedi. Onun iddialarına göre 2491 yılında çeşitli uzaylı türleri Dünya’da vatandaşlık alacak. Bu gruplara ‘Niron’ ismi verilecek.



