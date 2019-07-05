25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

Antalya'daki devlet okulunda, 4'üncü sınıfa devam eden, 9- 10 yaşındaki 25 öğrenciye, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sınıf öğretmeninin davası için kente gelen UCİM Başkanı Saadet Özkan, 2'nci gün basına kapalı gerçekleştirilen başka duruşmadan öğretmenin tahliye edilmesi kararına tepki gösterdi.

'SANIK, AVUKATA 'SUS' DİYEBİLECEK KADAR RAHATTI'

Adliye binası dışında dernek üyeleriyle birlikte açıklama yapan Saadet Özkan, duruşmalara konulan basın yasağı ve savcının beraat talebi ile sanığın tahliyesini eleştirdi. Özkan, "Mahkemenin tutumu korkunçtu. Biz şunu gördük; sanık, avukata 'sus' diyebilecek kadar çok rahattı. Annesi, dışarıda dizlerini dövdü. Çok acıydı. Bugün tutuksuz yargılamak üzere tahliyesini verdiler. Biliyoruz ki bugün çıkan tahliye diğer davalara da emsal gösterilecek. Eline kalemini almış bir öğretmen vardı; ama bu bir öğretmen değildi. Bu bir vatan hainiydi. Çok acı" diye konuştu.

'KURBANLIK KOYUN GİBİ ÇOCUKLARI, BU ADAMA VERDİNİZ'

Öğretmenle ilgili 2016 yılında şikayet olduğunu da hatırlatan Özkan, "Okul müdürü, beni dinliyorsan, seninle de işimiz bitmedi. Çıkıp bu adamı aklamaya çalıştın. Olayı bir güzel kapattınız. Kurbanlık koyun gibi bu çocukları, bu adama verdiniz. Bu adam pencereyi kapattı, ondan sonra çocuklara nitelikli cinsel istismarda bulundu. Çocuklara bu kötülükleri yapmaya doymadınız. Acilen bu davalarla ilgili çözüm bulunsun. Aileleri; müdür ve müdür yardımcıları ikna ederken, 'Biz sizin haklarınızı savunuruz. Gelin, imza verin, bu adam ceza alacak' diyor. Sonra da buraya geliyor, 'Bu adam böyle değildi' diyorsunuz. Böyle öğretmenlik olur mu? Sanık ne güzel elini, kolunu, kalemini sallaya sallaya hesap soruyor. Bu ülkenin avukatları ne demeye var? Bu konulara bir çözüm bulamazlarsa bu vatanın bu insanlarını net bir şekilde yürüyüşe davet ediyorum. Hep birlikte mücadele edeceğiz" dedi.