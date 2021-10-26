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25 Ekim MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

26.10.2021 01:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin 25 Ekim Pazartesi günü ekrana gelen 98. bölümünde yarışmacılar kaptanlık oyununda hamsi ayıklama oyunu oynandı. Kaptanlık oyununun kazananı ise yeni bölüm sonrası merak ediliyor. Peki 25 Ekim MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte merak edilenler...

25 Ekim MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

MasterChef Türkiye'nin 25 Ekim Pazartesi günü yayınlanan bölümünde yarışmacılar kaptanlık oyunu için yarıştı. Kaptanlık oyununun kazananı bölüm sonrası araştırma konusu oldu. Peki 25 Ekim günü MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8'de yayınlanan MasterChef' Türkiye'nin 25 Ekim Pazartesi günü ekrana gelen bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. Onuncu haftanın ilk oyunu olan kaptanlık oyununda yarışmacılar mavi takım kaptanı olmak için yarıştı.

Süre bitiminde şefler, tadım yaparak başarılı yarışmacıları belirledi. MasterChef 2021 yeni bölümde kazanan isimi belirlemek için son değerlendirme yapıldı ve mavi takımın kaptanı Ateş oldu.

MASTERCHEF 2021 YARIŞMACILARI

MasterChef Türkiye'nin ana kadrosu şöyle:

Kırmızı Takım
Pelin
Sergen
Dilara
Eren
Emre

Mavi Takım
Azize
Tahsin
Ateş
Mert
Burcu
Safanur
Hasan
Araz


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TV8 Masterchef
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