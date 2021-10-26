25 Ekim MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

MasterChef Türkiye'nin 25 Ekim Pazartesi günü yayınlanan bölümünde yarışmacılar kaptanlık oyunu için yarıştı. Kaptanlık oyununun kazananı bölüm sonrası araştırma konusu oldu. Peki 25 Ekim günü MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8'de yayınlanan MasterChef' Türkiye'nin 25 Ekim Pazartesi günü ekrana gelen bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. Onuncu haftanın ilk oyunu olan kaptanlık oyununda yarışmacılar mavi takım kaptanı olmak için yarıştı.

Süre bitiminde şefler, tadım yaparak başarılı yarışmacıları belirledi. MasterChef 2021 yeni bölümde kazanan isimi belirlemek için son değerlendirme yapıldı ve mavi takımın kaptanı Ateş oldu.

MASTERCHEF 2021 YARIŞMACILARI

MasterChef Türkiye'nin ana kadrosu şöyle:

Kırmızı Takım

Pelin

Sergen

Dilara

Eren

Emre

Mavi Takım

Azize

Tahsin

Ateş

Mert

Burcu

Safanur

Hasan

Araz



