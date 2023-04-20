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  4. 25 yaşındaki K-Pop yıldızı Moobin evinde ölü bulundu! Sevenlerini üzen haberi resmen duyurdular

25 yaşındaki K-Pop yıldızı Moobin evinde ölü bulundu! Sevenlerini üzen haberi resmen duyurdular

20.04.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore’nin ünlü K-Pop gruplarından Astro’nun üyesi Moonbin’in Seul polisi tarafından evinde ölü bulunduğu açıklandı. Güney Kore’nin başkenti Seul’de menajeri tarafından 25 yaşındaki ünlü yıldızın cansız bedeninin bulunmasından sonra ölüm nedeni araştırılmaya başlandı. Sevilen ismin intihar ettiği düşünülürken kesin ölüm nedeni için otopsi sonucunun beklendiği ifade edildi.

25 yaşındaki K-Pop yıldızı Moobin evinde ölü bulundu! Sevenlerini üzen haberi resmen duyurdular

Güney Kore’nin ünlü K-pop gruplarından Astro’nun 25 yaşındaki üyesi Moonbin YonHapNews'in haberine göre, menajeri tarafından yerel saatle akşam saat 8:10'da Seul'deki evinde ölü bulundu. Moonbin’in menajerinin durumu polise bildirmesi üzerine olay ortaya çıktı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

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Grubun bağlı olduğu yapım şirketi Fantagio Instagram’dan yaptıkları resmi açıklamada, “Öncelikle üzücü, yürek burkan haberler için özür dileriz.19 Nisan'da ASTRO üyesi Moonbin, gökyüzünde bir yıldız olmak için aniden aramızdan ayrıldı. Üzüntümüzü, yaslı ailelerin hissettiği kederle kıyaslayamasak da, çok sevdiği bir oğlunu ve kardeşini kaybeden ailesi, Astro üyeleri, Fantagio sanatçıları, şirket yöneticileri ve çalışanları büyük bir üzüntü ve şok içinde merhumun yasını tutuyor. Moonbin'i destekleyen ve ona sevgilerini gönderen hayranlara bu haberi bu kadar ani bir şekilde ulaştırmak daha da üzücü. Hayranlarını her zaman herkesten çok seven ve düşünen merhumun duygularını bildiğimiz için kalbimiz kırıldı. Ani bir haberle büyük bir üzüntü ve keder içinde olan yaslı ailenin merhumu onurlandırabilmeleri için spekülatif ve art niyetli haberlerden kaçınmanızı canı gönülden rica ediyoruz.Yaslı ailenin isteği doğrultusunda cenaze, aile üyeleri ve şirketteki çalışma arkadaşları ile mümkün olduğunca sessiz bir şekilde defnedilecektir.Bir kez daha en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.” ifadeleriyle açıkladı.

ASTRO MOONBİN KİMDİR?

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Astro Moonbin, Astro adlı Güney Koreli erkek grubunun bir üyesidir. Moonbin, 26 Ocak 1998'de Güney Kore'nin Cheongju kentinde doğdu. 2012 yılında çeşitli televizyon dizilerinde oyunculuk yapmaya başladı ve 2016'da Astro grubunun bir üyesi olarak çıkış yaptı. Grubun ana dansçısı ve vokalisti olarak tanınmaktadır ve aynı zamanda solo aktivitelerde de yer almaktadır. Moonbin ayrıca bir dizi müzikal ve tiyatro performansında da yer almıştır.

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Güney Kore K-pop ölüm

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