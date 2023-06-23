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250 bin dolar ödeyip Titanik'e gitmek isterken öldüler! Nicki Minaj sözleriyle olay oldu

23.06.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Titanik’in enkazına turist taşıdığı sırada Atlantik Okyanusu’nda kaybolmasının ardından dün enkazına ulaşılan Titan adlı denizaltı dünya gündeminde. Şarkıcı Nicki Minaj konuya dair kendini tutamadı ve tepkilere sebep olan sözlere imza attı.

250 bin dolar ödeyip Titanik'e gitmek isterken öldüler! Nicki Minaj sözleriyle olay oldu

Titanik'in enkazını görmek için Atlas Okyanusu'na dalan Titan denizaltı için yapılan arama çalışma sonuçları acı haberle son buldu.

ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, Titan'dakilerin denizaltıdaki basınç kaybından kaynaklanan içe doğru bir patlama sonucu hayatını kaybettiklerini açıkladı.

Atlas Okyanusu'nda Pazar günü dalışa geçtikten 1 saat 45 dakika sonra irtibatı kesilen 6.4 metre uzunluğundaki Titan isimli turistik denizaltıda beş kişi bulunuyordu. Bu beş kişi, Titanik enkazını görmek için kişi başı 250 bin dolar ödemişti.

Ekran Alıntısı

Tüm dünyada gündem olan ve günlerdir konuşulan olayla ilgili bir yorum da ünlü şarkıcı ve söz yazarı Nicki Minaj'dan geldi.

'Queen Radio' adlı radyo programında konuşan 40 yaşındaki Minaj, "Hiç kimse bir denizaltıya atlayıp Titanik'e bakmak için okyanusun derinliklerine indiklerinden bahsetmemeli" dedi ve ekledi:i

Ekran Alıntısı

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250 BİN DOLAR VURGUSU

"Bazı insanların hayatları boyunca çalışmalarına rağmen 250 bin dolar biriktiremediğini biliyor musunuz? Ve siz 250 bin doları bir denizaltıya atlayıp, içerisindeki hemen hemen herkesin öldüğü bir geminin enkazını görmeye gitmek için harcadınız."

Eleştiri oklarının hedefi olmaktan kurtulamayan ünlü isme; "Nicki, kendisini ilgilendirmeyen bir konuda fikir beyan ediyor", "Neden böyle bir yorum yapma gereği duydun?" ve "Kim bu duyarsız yorumun iyi bir fikir olduğunu düşündü ki?" gibi yorumlar yapıldı.

Öte yandan, Minaj'ı savunan insanlar da vardı.

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