26 Temmuz 2023 Reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım reytinglerde birinci oldu?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 26 Temmuz Çarşamba gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 26 Temmuz Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 26 Temmuz Çarşamba günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 26 TEMMUZ AÇIKLANDI MI?

23 Kasım Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

19 Temmuz Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye All Star”, 2. sırada TRT1’de yayınlanan “Benim Güzel Ailem”, 3.sırada Show TV’de yayınlanan Türk Sineması “Gerzek Şaban” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Benim Güzel Ailem”, 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.



