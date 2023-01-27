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26 yetişkini öldürebilecek kadar zehirli! Çin restoranında bir müşteriye zehirli ahtapot servis edildi

27.01.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in merkezinde bulunan bir restoranda bir müşteriye, 26 yetişkini öldürebilecek güçte zehirli mavi halkalı ahtapot servis edildiği açıklandı. Yiyen kişiyi 20 dakika içinde öldürebilecek kadar güçlü bir zehre sahip olan mavi halkalı ahtapotun restoranda servis edilmesi ülke gündemine yerleşti.

26 yetişkini öldürebilecek kadar zehirli! Çin restoranında bir müşteriye zehirli ahtapot servis edildi

Çin’de bir müşteriye zehirli bir ahtapot türünden yapılan güvecin servis edildiği söylendi. İsmi açıklanmayan müşteri sosyal medyadan yaptığı açıklamada ahtapot türünü internetten araştırdığını ve zehirli olduğunu öğrendikten sonra yemediğini dile getirdi. Yerel basına konuşan müşteri, “Ben onu yemedim. Kısa sürede masadan kaldırıldı” ifadelerini kullandı.

YANLIŞLIKLA MARKETLERDE SATILIYOR

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Yeryüzündeki deniz canlıları arasında en ölümcül türlerden biri olarak kabul edilen mavi halkalı ahtapotun hiçbir güvenlik önlemi olmadan restoranda servis edilmesi ülkede tepkilere neden oldu. Independent'ın bildirdiğine göre, tüketilmesi halinde zehir felce, solunum yetmezliğine ve büyük olasılıkla ölüme neden olabilir .

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Natural History dergisi olaya ilişkin, "Nadiren de olsa mavi halkalı ahtapotların yanlışlıkla marketlerde satılan sıradan ahtapotlarla karıştırıldığı vakalar gördük, ancak bu restoranda yaşanan olayın olasılığı çok düşüktür" diye yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Çin ahtapot

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