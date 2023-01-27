Bir gören bir daha baktı! Ahtapotu canlı canlı keserek parçalara ayırdı... Bir de o anları kaydetti

Japonya’da yaşayan Takoyaki isimli bir şefin yemek yaptığı görüntüler sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Canlı bir ahtapotu tezgahın üzerine koyarak elindeki bıçak yardımıyla parçalara ayıran şefin görüntüleri kısa sürede 130 milyon izlenmeye ulaştı. Görüntülerde hayvanın önce gözünü çıkartan şef ardından ise gövdesini ikiye böldü. O anlarda ahtapotun hala hareket etmesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği görüntülerde yemek yapmak için harekete geçen bir şef elindeki bıçakla canlı ahtapotu parçalara ayırdı. Sosyal medya kullanıcılarının tepki gösterdiği anlara binlerce yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Artık yiyebileceğimi zannetmiyorum” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Böyle yemek yapılmaz ki” yorumunu ekledi.