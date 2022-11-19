2671 yılından geldiğini söyledi! Aralık ayına dikkat çekti... “Büyük şeyler olacak”

2671 yılından günümüze geldiğini iddia eden bir zaman yolcusunun TikTok’ta yaptığı paylaşım gündem yaratmayı başardı. Önümüzdeki ay insanlığı büyük olayların beklediğini ifade eden Eno Alric’in gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü zaman yolculuğu paylaşımının kurgu olduğunu düşünürken kimileri ise gerçek olabileceğini savundu.

TARİH VEREREK AÇIKLADI

Kendisini zaman yolcusu olarak tanıtan bir TikTok kullanıcısı Aralık ayında gerçekleşecek olaylara dikkat çekmek istediğini belirterek, “Evet ben gerçek bir zaman yolcusuyum. 2022 yılının Aralık ayında bu dört traihi unutmayın. 8,12, 25 ve 20 Aralık gerçekten insanlık için önemli tarihler. Bu tarihlerin her birinde çok büyük şeyler olacak, bu benim gerçek zamanlı bir gezgin olduğumu %100 kanıtlayacak.” notunu ekledi.