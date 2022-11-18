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  4. 1940’lı yıllarda çekilen siyah beyaz bir fotoğraf sosyal medyanın gündemine yerleşti! Komplo teorilerini ateşledi

1940’lı yıllarda çekilen siyah beyaz bir fotoğraf sosyal medyanın gündemine yerleşti! Komplo teorilerini ateşledi

18.11.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci Dünya Savaşı yıllarında çekildiği iddia edilen bir siyah beyaz fotoğraf sosyal medyanın gündemine yerleşti. Cep telefonun icadından onlarca yıl önce çekilen bu kare sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Bilimkurgu sevenlerin ilgisini çeken kare zaman yolculuğu teorilerinin kanıtı olarak gösterildi.

1940’lı yıllarda çekilen siyah beyaz bir fotoğraf sosyal medyanın gündemine yerleşti! Komplo teorilerini ateşledi

Günümüzde kalabalık bir sokağın köşesinde cep telefonuyla konuşan bir kişiyi görmek kimse için şaşırtıcı olmaz. Ancak eğer bu kare cep telefonun icat edilmesinden onlarca yıl öncesine aitse o zaman ilgi çekici olmayı başarır. İzlanda’da İkinci Dünya Savaşı yıllarına ait olan bir fotoğraf karesinde zamanın dışından gelen bir adamın varlığı sosyal medyayı heyecanlandırdı. Kimi sosyal medya kullanıcıları kalabalık bir sokakta kulağına doğru bir nesneyi götüren adamı görünce şaşkınlığını gizlemeyedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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1943 yılında ülkenin başkenti Reykjavik’te kalabalık bir sokakta çekilen siyah beyaz bir fotoğraf karesi sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. İkinci Dünya Savaşı yıllarında yerli halkı ve ABD askerlerini resmeden karede bir vitrine yaslanan trençkot giyen adamın cep telefonuyla konuştuğu iddia edildi. Etrafından insanlar geçerken doğrudan kameraya bakıyormuş gibi görünen gizemli figür, eli kulağında doğrudan cep telefonuna konuşan birinin kullanacağı duruşun aynısını yapıyor.

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Bazı sosyal medya kullanıcıları adamın gelecekteki teknolojiyi kullanan bir zaman yolcusu olduğunu iddia etti. Siyaha beyaz fotoğrafa daha mantıksal yaklaşan sosyal medya kullanıcıları ise adamın kolundaki saati kulağına doğru götürerek çalışıp çalışmadığını kontrol ettiğini söyledi.

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