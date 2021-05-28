27 Mayıs Survivor düello oyununu kim kazandı? Survivor Challenge kazananı hangi takım oldu?

Her Perşembe TV8 kanalında ödül için yarışan Survivor yarışmacıları, dünkü bölümde kıran kırana bir mücadele verdi. Kazanan takımın alacağı ödül ise yiyecek ve Acun Ilıcalı’nın ücretli dijital platformu olan EXXEN’de yayınlanan Enis Arıkan’ın programını izlemek olarak açıklandı.
ÖDÜL OYUNUNDA KIRAN KIRANA MÜCADELE
Survivor 2021'in 27 Mayıs tarihli 104. bölümü her hafta perşembe günleri oynanan ödül oyunu heyecanına sahne oldu. Oyun öncesi ödül; yiyecek ve Exxen'den Enis Arıkan'ın programını izleme fırsatı olarak açıklandı.
Bu sezon ilk defa çıktıkları parkurda yarışmacılar kazanmak için elinden geleni yaptı. Mavi takım, farkı koruyarak skoru 7-3 yaparken oyunun ilerleyen anlarında skor 8-8 oldu. Eşitlikler sağlanınca bayrak yarışına giden oyunda heyecan da arttı.
Mavi takım komple çıkarken Kırmızı takımda Aleyna Çalışkan bayrak yarışının dışında kaldı.
Zorlu mücadelenin ardından 10 - 9 skorla ödül oyununu kazanan mavi takım oldu.
Survivor düello oyununda eşleşmeleri ekran başındakiler yaptı. Oyun öncesi ödül; yarışmacıların elektronik mağazada kullanabilecekleri 15 bin liralık hediye çeki olarak açıklandı.
Bireysel oynanan oyunda Merve Aydın’ın elenmesi nedeniyle onunla eşleşen Aleyna Çalışkan, oyun dışında kaldı. Eşleşmeler Berkay – Dora / İsmail – Steven / Batuhan – Poyraz / Ayşe - Aleyna Kalaycıoğlu olarak yapıldı.
Nefes kesen oyunda 5 – 0 ile kazanan Berkay olurken, İsmail - Steven eşleşmesinde de heyecan tavan yaptı. Bu oyunda ise 5 – 3 skorla kazanan Steven oldu.
İSMAİL KANLAR İÇİNDE KALDI
Düello oyununda Steven ile eşleşen İsmail, oyun sırasında bir anda kanlar içinde kaldı. Havuz engelinin olduğu oyunda yarışına devam eden İsmail'in burnu kanamaya başlayınca sunucu Murat Ceylan oyunu durdurdu. Doktor Metin Kuş ilk müdahalede bulunurken, tüm yarışmacılar endişeli dakikalar yaşadı.
Doktor kontrolü sonrası İsmail kısa bir süre dinlendirildi. Murat Ceylan daha sonra yaptığı açıklamada İsmail'in burnunda açık olduğunu söyledi. Yarışmacı kendisine geldikten sonra yeniden parkura gelerek oyuna devam etti.
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