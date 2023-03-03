27 yıl önce kaybolmuştu! Kayıp İtalyan kız Türkiye’de aranıyor... İtalyan basının gözü kulağı Adalar’da

3 yaşındayke kaçırıldığı iddia edilen Angela Celentano isimli kız aradan geçen 27 yılın ardından hâlâ aranıyor. Ebeveynleri Catello ve Maria Celentano, kızlarını aramaya devam edeceklerini ifade ederek sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda, “Araştırmaya devam edeceğiz. Yaş ilerleme uygulamaları aracılığıyla yaptığımız fotoğrafların tüm dünyada paylaşılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. Celentano’nun Türkiye’de yaşayan bir görgü tanığının ifadesinden sonra Büyükada’da olabileceğine dair bir soruşturma yeniden başlatıldı.

DÜNYANIN HER YERİNDE ARIYORLAR

İtalyan basınında yer alan habere göre, Napoli’de ailesiyle birlikte gittiği kilise pikniğinde 3 yaşındaki kız bir anda gözlerden kayboldu. İsimsiz ihbarlar ve görgü tanıklarının ifadesine rağmen Celentano’nun izine 27 yıldır rastlanmadı. 2017 yılında aile kızlarının Meksika olduğun, sonrasında birkaç yıl kadar Afrika’da kaldığını ve Venezuela’da görüldüğünü söyledi. Aile son olarak Güney Amerika’da kızlarının görüntüsüyle eşleşen ve sırtında aynı doğum lekesine sahip olan bir kadına DNA testi yaptırdı. Ancak sonucun negatif gelmesiyle birlikte aile yeni iddiaları soruşturmaya başladı.

TÜRKİYE DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye’de yaşayan İtalyan Vincenza Trentilla isimli bir kadın Celentano’nın Büyükada’da babası bildiği bir adamla yaşadığını iddia etti. Kadının iddiasına göre, ölmek üzere olan bir rahip, kendisine günah çıkartan bir kadının 1996’da kaçırılan kızla ilgili itiraflarından bahsettiğini söyledi.

Trentinella, papazın, Büyükada’da veterinerlik yapan bir kişiden bahsettiğini, bu yüzden yıllar sonra Büyükada’ya giderek Angela’yı kaçırdığı iddia edilen adamla görüştüğünü de iddia etti. Sahte baba olduğu iddia edilen kişi ve kızla da görüştüğünü belirten Trentinella, İtalya’ya döndükten sonra söz konusu kişinin ismini ve telefon numarasını İtalyan polisine verdiğini söyledi.