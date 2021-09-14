28 yıldır tırnaklarını kesmeyi reddeden Ayanna Williams, gören herkesi hayrete düşürüyor

Amerika Birleşik Devletleri’nin Houston kentinde yaşayan Ayanna, tırnak uzatma alışkanlığına yaklaşık 24 yaşında başladı. Tırnaklarının uzama sürecini izlemenin kendisine büyük haz verdiğini söyleyen Ayanna, bu görüntüyle daha seksi ve çekici olduğunu düşünüyordu. 49 yaşında Ayanna, ayak tırnaklarını da uzatmaya başladı. Yıllardır tırnaklarını kesmeyi reddeden Ayanna’nın el ve ayak tırnaklarının toplam uzunluğu 4.69 metreden fazla!

SÜREKLİ YARDIM İSTİYOR

Ayanna’nın torunu Kuwait ise anneannesinin bu alışkanlığının hiç normal olmadığını söyleyerek durumdan bir hayli şikayet ediyor. Anneannesinin sürekli olarak kendisinden bir şeyler istediğini dile getiren Kuwait, “Bazen çok talepkar oluyor, sürekli kapıları açmasına ve merdivenleri inmesine yardımcı oluyorum” dedi.

“VÜCUDUMUN BİR PARÇASINI KAYBETMİŞ GİBİ HİSSEDERİM”

Tırnaklarının kendisi için büyük önem taşıdığını ve onlara düzenli olarak bakım yaptırdığını anlatan Ayanna, “Ayak tırnaklarım kırılırsa vücudumun bir parçasını kaybetmiş gibi olurum. Ne olursa olsun onları sonuna kadar koruyacağım” dedi.

Dışarıdan herhangi birinin tırnaklarına dokunmasına izin vermediğinin altını çizen Ayanna, her hafta manikür ve pediküre gidiyor. Bu işlem yaklaşık 20 saat kadar sürüyor. İnsanların kendisini gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşadığından söz eden Ayanna, “İnsanlar beni görünce şoke oluyor ama ben onları umursamıyorum. Durumundan gayet memnunum” diye konuştu.

AYAK TIRNAKLARI YAŞAMINI ZORLAŞTIRIYOR

Tırnaklarının görüntüsünden memnun olduğunu söylese de Ayanna için işler kimi zaman kolay olmuyor. Özellikle ayak tırnakları nedeniyle sürekli topuklarına basarak yürümek zorunda kalıyor. Sırt üstü yatarken ise ayaklarına yorgan dahi örtemiyor. Kıyafetlerini giyerken zorlanıyor, hatta çorap ve kapalı ayakkabı giyemiyor. Yıl boyunca parmak arası terlik giydiğini söyleyen Ayanna, spor ayakkabı giymek istediğinde ise ön tarafını kesmek zorunda kalıyor.



